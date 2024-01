Après un hiatus de trois ans, c’est le retour de la cueillette de pommes gelées au Domaine Lafrance. Pour le plaisir des petits et des grands, cette activité familiale populaire et gratuite aura lieu ce week-end ainsi que les 27 et 28 janvier.

La cueillette hivernale permet à l’entreprise de produire son cidre de glace Cuvée Spéciale, grâce à des sections de verger gardées intactes à l’automne.

En prime, les gens peuvent profiter du verger et s’y promener en raquettes ou à pied, faire une visite guidée de la cidrerie et de la distillerie, déguster des guimauves sur le feu et des boissons chaudes, prendre une bouchée au bistro de l’endroit ou même un accord trois cidres et bouchées.

Le propriétaire Éric Lafrance animera également les 25 et 26 janvier un atelier sur le cidre de glace au coût de 70 $.