Du 25 janvier au 11 février, le Carnaval de Québec célèbre ses 70 ans. Envie de fêter en compagnie de Bonhomme ? Survol des nouveautés et des activités incontournables avec le directeur de la programmation, Jérôme Déchêne.

Glisser dans les rues

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Certaines rues de Québec se transformeront en glissades.

À qui la rue ? Aux amateurs de glisse ! Du 25 au 28 janvier, trois rues de Québec seront enneigées et transformées en gigantesques glissades : la côte de la Pente-Douce, la côte Ross ainsi que la rue de la Promenade-des-Sœurs. Sur place, tapis de glisse (crazy carpets) ou soucoupes, chambres à air et même bateaux de rafting attendront les courageux, l’équipement variant selon le site visité. Gageons toutefois que les plus intrépides voudront essayer les trois descentes. Les organisateurs ont prévu le coup : un service de navette sera offert. « [Dans les années 1950], une piste de ski avait été aménagée sur la côte De Salaberry. C’est un beau clin d’œil à notre passé », souligne Jérôme Déchêne.

Du 25 au 28 janvier

À vos patins !

IMAGE FOURNIE PAR LE CARNAVAL DE QUÉBEC Les carnavaleux pourront s’initier au patinage de descente extrême.

Avis aux nostalgiques qui s’ennuient des épreuves du Red Bull Crashed Ice, présentées dans le Vieux-Québec de 2006 à 2015 : cette année, le Carnaval de Québec offre la possibilité de s’initier au patinage de descente extrême (ice cross). Le tout se déroulera sur une piste glacée aménagée sur la place Jean-Béliveau. Comprenant quelques obstacles, le parcours au niveau de difficulté faible s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants. Il faut toutefois savoir patiner pour pouvoir s’y élancer pendant (et même après) le Carnaval.

Du 25 janvier au 18 février

Se mesurer à l’ours polaire

IMAGE FOURNIE PAR LE CARNAVAL DE QUÉBEC Croquis de l’ours polaire

Un ours polaire d’une hauteur de 45 pieds attendra les festivaliers dans le Vieux-Port de Québec. « C’est spectaculaire ! », lance Jérôme Déchêne au sujet de cette nouveauté qui était en cours de montage au moment de l’entrevue téléphonique. Les plus aventuriers pourront l’admirer de très près, puisqu’il sera possible de pratiquer l’escalade de glace sur les pattes avant de l’animal géant. Sur son dos, des parcours de via ferrata et d’escalade traditionnelle seront aménagés. L’impressionnante structure trônera au cœur de la plage hivernale de Bonhomme, aux côtés notamment d’une piscine à balles, d’une piste de trois-skis électriques et d’un bar tiki.

Du 2 au 11 février

Bienvenue chez Bonhomme

PHOTO STÉPHANE AUDET, FOURNIE PAR LE CARNAVAL DE QUÉBEC Le fameux Bonhomme Carnaval

Une fois de plus, Bonhomme ouvrira les portes de son palais aux visiteurs sur la place de l’Assemblée Nationale. Pour ses 70 ans, il s’est fait construire un étage. « Les gens pourront monter et avoir une vue imprenable sur la ville de Québec, le parlement et l’ensemble du site », décrit Jérôme Déchêne. Sur la thématique du temps, les différentes pièces de la résidence du jovial personnage représenteront des traditions qui ont marqué le Carnaval dans les dernières décennies.

Du 2 au 11 février

Œuvres de glace

PHOTO STÉPHANE AUDET, FOURNIE PAR LE CARNAVAL DE QUÉBEC Une quarantaine de sculptures de glace et de neige charmeront les festivaliers.

Une quarantaine de sculptures de glace et de neige seront érigées sur la place George-V, située à proximité des plaines d’Abraham. « Il y en aura pour tous les goûts », indique Jérôme Déchêne, en parlant de ces œuvres d’art éphémères. Dans ce « Jardin des sculptures », on trouvera également un impressionnant dôme de glace. En face, de l’autre côté de la Grande-Allée, le Camping de Bonhomme proposera une foule d’activités divertissantes, dont des spectacles pour enfants, une kermesse hivernale et des 5 à 7 festifs.

Du 2 au 10 février

Incontournables défilés

PHOTO STÉPHANE AUDET, FOURNIE PAR LE CARNAVAL DE QUÉBEC Le défilé de nuit est un évènement très attendu chaque année.

Évènement gratuit incontournable du Carnaval de Québec, le défilé de nuit se mettra en branle dans les rues de la Vieille Capitale à deux reprises : dans le secteur de Limoilou le 3 février, puis sur la Grande-Allée le 10 février. Plus de 300 artistes, dont des danseurs, des musiciens et des manipulateurs de feu, accompagneront les chars allégoriques illuminés. Bonhomme sera, bien entendu, au rendez-vous.

Le 3 février à 17 h 30 et le 10 février à 19 h