Vive la hockey !

Nagano 1998. Première présence du hockey féminin aux Jeux olympiques d’hiver. Le hockey n’est plus seulement une affaire de boys. On découvre, avec ravissement, le talent des Hayley Wickenheiser, France St-Louis, Danielle Goyette, Nancy Drolet, Cammi Granato et Laurie Baker. En finale, les Américaines surprennent les Canadiennes, 3 à 1, et remportent l’or. Une rivalité est née.