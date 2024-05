La façade de l'UQAM (Université du Québec à Montréal), au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis.

Les employés de soutien de l’UQAM ont entériné à 97 % l’entente de principe qui était intervenue avec la direction quant au renouvellement de leur convention collective, rapporte le SCFP.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le syndicat des employés de l’Université du Québec à Montréal est rattaché au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ. Il compte près de 1000 membres, soit des professionnels, des employés de bureau et de métier et techniques.

Fait exceptionnel, la convention collective aura une durée de huit ans, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2031.

Une augmentation a déjà été accordée le 1er avril 2023. Les augmentations subséquentes seront de 2,8 % le 1er avril 2024, de 2,6 % le 1er avril 2025, de 2,5 % le 1er avril 2026 et de 3,5 % le 1er avril 2027. Pour les années 2028 et les suivantes, une augmentation de 2,25 % est prévue ou bien l’augmentation prévue à la politique salariale du gouvernement, si elle est plus généreuse, rapporte le SCFP.