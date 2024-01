Après le Conde Nast Traveler qui a récemment inscrit le Québec dans ses 24 destinations de choix en 2024, c’est au tour du New York Times de faire de même en incluant l’archipel de Mingan à sa liste de 52 endroits à visiter dans le monde cette année.

Selon le prestigieux quotidien américain, le parc national qui abrite la plus importante concentration de monolithes au Canada propose une expérience presque éthérée, notamment quand on explore les eaux brumeuses du golfe Saint-Laurent en kayak ou quand on découvre les plages de galets cachées entre forêts et tourbières.

Le New York Times a aussi souligné les nouveaux ateliers d’échange présentés dans l’île Quarry par les Innus de la communauté locale de Nutashkuan. Fait à souligner, le quotidien place en tête de sa liste les régions d’Amérique du Nord où il sera possible d’observer l’éclipse solaire complète, le 8 avril prochain.

Une bonne partie de la Montérégie et des Cantons-de-l’Est se trouve justement dans le corridor d’observation.