Demain, le 9 septembre, c’est la Journée des parcs nationaux à la SEPAQ. L’accès est gratuit toute la journée, et plusieurs parcs offrent une programmation particulière.

Au parc national d’Oka, par exemple, on organise des séances de bains de forêt alors qu’au parc du Mont-Tremblant, on peut participer à une activité d’observation des étoiles en soirée.

Au parc du Mont-Saint-Bruno, on peut apprendre à distinguer les buses, les faucons et les éperviers en vol, alors qu’au parc de la Yamaska, on peut faire de l’exploration en rabaska et participer à une séance de yoga sur terre ou sur une planche à pagaie.

Les activités sont gratuites, mais il faut réserver en ligne ou au téléphone.