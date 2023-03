Après deux éditions annulées pour les raisons que l’on sait, le Salon du VR est de retour, du 2 au 5 mars, au Palais des congrès de Montréal. Discussion avec Sylvain Gauthier, président de l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ).

À quoi doivent s’attendre les habitués du Salon cette année ?

Disons d’abord qu’on réalise à quel point les habitués se sont ennuyés. On a vu à quel point l’engouement était grand au Salon du VR de Québec, présenté en octobre dernier : on a battu des records de fréquentation aux tourniquets, avec 20 218 visiteurs. C’est une hausse de 2000 par rapport à mars 2019.

Comment expliquez-vous cet engouement ?

Les gens ont retrouvé le goût de l’évènementiel, le goût de l’aventure. On peut enfin s’attendre à un retour à une certaine normalité. Des gens me disent d’ailleurs que la sécurité sanitaire du VR les interpelle ; ils ne dorment pas dans les draps de tout le monde comme à l’hôtel. On voit aussi que la van life est une tendance de plus en plus marquée. On voit aussi un grand intérêt pour le off-road et les véhicules à roues surdimensionnées qui permettent de partir à l’aventure hors des sentiers battus.

PHOTO FOURNIE PAR L’ACVRQ Sylvain Gauthier, président de l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ)

Les visiteurs pourront donc découvrir une grande variété de véhicules lors du salon ?

La gamme de véhicules présentés va de la tente-roulotte jusqu’au motorisé à un, voire plusieurs millions. Et on pourra trouver tout ce qui se trouve entre ces deux pôles : roulotte hybride, véhicules cargos, motorisés avec des extensions. Plusieurs manufacturiers québécois seront d’ailleurs présents. Il faut savoir que le marché est en constante évolution pour répondre davantage aux besoins des consommateurs. Le VR n’est plus archaïque comme certains pourraient le penser !

Avez-vous quelques exemples d’évolutions technologiques qu’il sera possible de découvrir au Palais des congrès ?

Les véhicules suivent les tendances du marché, notamment pour ce qui est des énergies alternatives ou encore au chapitre de la domotique. Il est désormais possible de gérer ses freins à partir du cellulaire sans devoir adapter le véhicule par des systèmes de câbles. Il y a des attaches à sellette incroyables ! Les composites évoluent pour accroître la qualité du produit. Tout est devenu convivial. Avant, il fallait être débrouillard pour avoir un VR. Aujourd’hui, c’est différent. Je pense notamment aux adeptes de plein air qui sont très gâtés avec des véhicules qui s’adaptent pour transporter des canots, des vélos, etc. Pas pour rien qu’on voit de plus en plus de véhicules récréatifs de tous genres dans les stationnements de stations de ski en hiver.

Outre la panoplie de véhicules exposés, qu’est-ce qui attend les visiteurs ?

Il y aura plusieurs exposants d’accessoires qui vont venir présenter leurs nouveautés, des représentants de régions touristiques qui vont proposer des circuits à découvrir en VR. Au total, le salon rassemble plus de 120 exposants. Plusieurs conférenciers vont aussi monter sur la scène pour traiter de différents volets qui touchent aux voyages en VR, à la conduite sécuritaire du véhicule ou aux questions d’assurances, par exemple.

Le Salon du VR est présenté du 2 au 5 mars, au Palais des congrès de Montréal