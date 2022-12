Vingt-cinq millions, c’est le nombre d’ampoules DEL qui donnent vie aux milliers de structures lumineuses d’Illumi, qui revêt ses plus beaux atours festifs jusqu’au 8 janvier, à Laval.

Une majorité des tableaux sont renouvelés cette année, notamment avec « Les mille et une nuits », « Dessine-moi Illumi » et « À mille lieues sous l’océan », sans compter les créatures jurassiques animatroniques évoluant dans le plus grand parcours multimédia, son et lumière au monde.