Mines et nature à Thetford Mines

Quand on pense à Thetford Mines et à sa région, l’amiante et les mines viennent en tête. On ne pense pas nécessairement à la doradille ébène et à la sabline à grandes feuilles, des plantes rares de la réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine. On ne pense pas non plus à un concert de huards à la brunante alors qu’on campe dans une île déserte du parc national de Frontenac.