Pour les vacances, on fait un pied de nez à l’inflation ! Avec un budget de 80 $ par destination, La Presse s’est donné le défi de planifier trois journées d’activités en famille à Sherbrooke, à Québec et à Trois-Rivières. Suivez le guide économe.

Véronique Larocque La Presse

Sherbrooke

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES La rue King Ouest

Festival, culture et nature sont à l’horaire sur notre itinéraire imaginé pour une famille de deux adultes et deux enfants, du samedi 23 juillet au lundi 25 juillet, avec 80 $ dans notre portefeuille.

Samedi 23 juillet

PHOTO JESSICA GARNEAU, ARCHIVES LA TRIBUNE Marché de la gare

Départ au Marché de la gare

Point de départ de notre escapade sherbrookoise : le Marché de la gare. En ce samedi matin, on découvre les producteurs locaux qui s’y réunissent chaque semaine. Puis, on se balade le long de la promenade du Lac-des-Nations, lieu prisé des Sherbrookois. Sur le chemin, on croise de surprenantes œuvres florales, dont un banc de poissons et un énorme canard. Intrigués, on se rend au parc du Domaine-Howard pour voir la suite du circuit Art et mosaïques. Sur place, on assiste à l’heure du conte, qui s’y tient à 10 h 30.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 80 $

Sherbrooke en autobus

PHOTO FRÉDÉRIC CÔTÉ, ARCHIVES LA TRIBUNE Le Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir

En après-midi, on prend « la bus » pour découvrir la ville. Départ du Domaine-Howard en direction notamment du Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir et du Vieux-Nord. Un tour guidé de deux heures à petit prix.

Coût : 5,75 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 16 ans et moins

Dans notre portefeuille : 68,50 $

Randonnée au soleil couchant

PHOTO FRÉDÉRIC CÔTÉ, ARCHIVES LA TRIBUNE Randonnée à vélo de montagne au parc du Mont-Bellevue



En début de soirée, cap sur le parc du Mont-Bellevue pour une randonnée en forêt, à pied ou à vélo. Certains sentiers offrent de jolis points de vue sur la ville. L’endroit parfait pour regarder le coucher de soleil.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 68,50 $

Dimanche 24 juillet

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La rue Wellington Nord

Une promenade au centre-ville

Rendez-vous au cœur de Sherbrooke, rue Wellington, alias la « Well ». Afin d’en apprendre plus sur les bâtiments et les commerces qu’on croise, on repère Aki, un pigeon explorateur figé sur des affichettes dotées d’un code QR. Élaboré par le Musée d’histoire de Sherbrooke, ce parcours dévoile des détails sur 14 lieux du centre-ville. On profite de cette promenade urbaine pour jouer au « cherche et trouve géant » Orbite Centro. Des objets ont été dissimulés sur une dizaine d’immeubles patrimoniaux du quartier. Certains sont difficiles à trouver. Les œuvres murales qu’on croise piquent la curiosité des enfants ? Il s’agit du plus grand circuit de trompe-l’œil en Amérique du Nord. Un jeu-questionnaire amusant offert sur le web s’y rattache.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 68,50 $

Place à la fête !

PHOTO JULIEN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA TRIBUNE Les feux d’artifice de la Fête du lac des Nations

L’un des évènements les plus rassembleurs de Sherbrooke est sans aucun doute la Fête du lac des Nations. On se joint aux célébrations dès l’après-midi afin de ne pas manquer Ari Cui Cui, qui montera sur scène pour le plaisir des petits. Sur place, on s’amuse dans les jeux gonflables, on s’initie au skateboard et on profite des différents spectacles, dont ceux, en soirée, de Matt Holubowski et d’Our Lady Peace. Tout juste avant ce dernier concert, on admire les feux d’artifice.

Coût : 30 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 11 ans et moins

Dans notre portefeuille : 8,50 $

Lundi 25 juillet

PHOTO MAXIME PICARD, ARCHIVES LA TRIBUNE Le marais Réal-D.-Carbonneau n’est situé qu’à cinq minutes du centre-ville de Sherbrooke.

Balade au marais

Milieu humide où l’on peut observer des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, le marais Réal-D.-Carbonneau n’est situé qu’à cinq minutes du centre-ville. Sur ses 2 km de sentiers, on trouve des passerelles sur pilotis et des tours d’observation. Explorateurs, à vos jumelles !

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 8,50 $

Le charme d’époque de Lennoxville

PHOTO STÉPHANIE VALLIÈRES, ARCHIVES LA TRIBUNE La maison Uplands

On quitte le marais en direction de Lennoxville. Si les vélos sont du voyage, on les enfourche sur la route verte qui longe en partie la rivière Saint-François. Arrivés à Lennoxville, on s’arrête à la maison Uplands, où des guides costumés témoignent de la vie quotidienne aux XIXe et XXe siècles. Une galerie d’art et des expositions intérieure et extérieure attendent également les visiteurs.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 8,50 $

Rivière illuminée

PHOTO STÉPHANIE VALLIÈRES, ARCHIVES LA TRIBUNE La gorge de la rivière Magog

Une fois le soleil couché, on clôt notre escapade à Sherbrooke par une balade sur la promenade de la gorge de la rivière Magog pour admirer les eaux illuminées.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 8,50 $

Nos calculs tiennent compte des taxes, mais excluent de possibles frais de service. Les prix peuvent varier.

Québec

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le Château Frontenac

Vous souhaitez voir les incontournables de Québec sans vous limiter aux lieux touristiques courus ? Cet itinéraire prévu du mardi 26 juillet au jeudi 28 juillet pour une famille de quatre devrait vous plaire.

Mardi 26 juillet

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les plaines d’Abraham, vues des airs

Matinée sur les Plaines

Les plaines d’Abraham : lieu mythique de Québec. On s’y balade pour admirer le Saint-Laurent, mais aussi pour faire le plein d’histoire. L’exposition gratuite Traces, au Musée des plaines d’Abraham, regroupe plus de 100 artéfacts témoins d’une époque passée. Pour amuser les jeunes, on fait une chasse au trésor. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes de « La cachette de l’architecte » ?

Coût : 13,80 $ pour l’activité « La cachette de l’architecte »

Dans notre portefeuille : 66,20 $

Visite du Vieux-Québec

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La place Royale

En début d’après-midi, on joue les touristes en prenant part à une visite à pied du Vieux-Québec. On suit le guide Samuel Dubois qui nous fait découvrir sa ville en partant de l’hôtel du Parlement. Les fortifications, la place Royale, la terrasse Dufferin et le Château Frontenac sont certains des points d’intérêt de ce tour classique. Le guide parle aussi de lieux méconnus, dont certains plairont aux cinéphiles.

Coût : gratuit (les pourboires sont toutefois les bienvenus)

Dans notre portefeuille : 66,20 $

Œuvres insolites

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Vestes de sauvetage, d’Ai Weiwei

En Basse-Ville, on observe les 16 œuvres éphémères du parcours Passages insolites. Engagées et ludiques, ces créations d’ici et d’ailleurs invitent à la réflexion. Impossible de ne pas s’émouvoir devant l’œuvre de l’artiste chinois Ai Weiwei composée de dizaines de vestes de flottaison ayant appartenu à des réfugiés syriens.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 66,20 $

Au cœur du parlement

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’hôtel du Parlement du Québec

On découvre ensuite l’Assemblée nationale sous un autre œil. Rendez-vous à l’hôtel du Parlement du Québec pour en apprendre plus sur l’histoire de la province et de ses institutions grâce aux différentes visites guidées proposées.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 66,20 $

Mercredi 27 juillet

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La chute Montmorency

L’incontournable chute Montmorency

Avec ses 83 m de hauteur, la chute Montmorency est impressionnante. Ce matin, on s’approche de ce puissant symbole de Québec en empruntant l’escalier panoramique de 487 marches et le pont suspendu. On visite également le manoir et on flâne sur la nouvelle promenade au bas de la chute. Entre fleuve et falaise, cet arrêt classique émerveille à tous coups.

Coût : 8,51 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins, 4,26 $ pour le stationnement

Dans notre portefeuille : 44,92 $

Le tour de l’île d’Orléans

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Sur le chemin Royal

On met le cap sur l’île d’Orléans. Pour découvrir les six villages insulaires, on télécharge l’application Littoral, qui propose différents parcours pédestres agrémentés de témoignages de résidants de l’île. À noter que certains circuits sont en développement.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 44,92 $

À la plage

PHOTO ÉRICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL La plage de la baie de Beauport

On se rend à la baie de Beauport pour se rafraîchir à la plage ou dans les jeux d’eau. Les mercredis, des 4 à 6 festifs sont organisés. Prêt pour un match de volley-ball ?

Coût : 2 $ par adulte, gratuit pour les 15 ans et moins, 10 $ pour le stationnement

Dans notre portefeuille : 30,92 $

Jeudi 28 juillet

PHOTO ÉRICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Le Festival de magie de Québec, c’est aussi de l’animation dans les rues.

Journée magique

En ce dernier jour d’escapade, on participe au Festival de magie de Québec, qui se tient du 25 au 31 juillet. Spectacle de magie familial, « stunt spectaculaire » et ateliers auront lieu sur le site d’Expo Cité. Les enfants ont besoin de dépenser leur énergie ? L’imposant module de jeu inspiré de l’univers de Peter Pan récemment aménagé à la place de la Famille les attend. On visite aussi le Grand Marché, situé à proximité.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 30,92 $

Une saucette dans le fleuve

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL Le bassin Louise accueille les baigneurs depuis le 1er juillet.

Il fait chaud ? On fait trempette dans le bassin Louise, premier bain portuaire en Amérique du Nord. Des corridors de nage et un espace pour la baignade libre y sont aménagés depuis cet été.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 30,92 $

Pleins feux sur Québec

PHOTO ÉRICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Les Grands Feux Loto-Québec ont lieu les jeudis, du 21 juillet au 1er septembre.

En guise de conclusion : feux d’artifice ! On prend le traversier jusqu’à Lévis pour admirer le spectacle pyrotechnique des Grands Feux Loto-Québec. La vue sur le Vieux-Québec et le Château Frontenac illuminés vaut le déplacement.

Coût de la traversée : 8,86 $ par adulte et 5,98 $ par enfant de 6 à 15 ans pour un aller-retour

Dans notre portefeuille : 1,24 $

Nos calculs tiennent compte des taxes, mais excluent de possibles frais de service. Les prix peuvent varier.

Trois-Rivières

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le pont Laviolette

Fan d’histoire ou amant de la nature, Trois-Rivières a des activités pour vous. Itinéraire d’une escapade familiale de trois jours, du samedi 6 août au lundi 8 août.

Samedi 6 août

PHOTO FRANÇOIS GERVAIS, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Le musée Boréalis

Retour dans le passé

Pour commencer notre séjour à Trois-Rivières, on fait un saut dans le passé. Le temps d’une balade, on se glisse dans la peau d’un ouvrier de la Canadian International Paper, qui a jadis été la plus grande usine de papier du monde. Créé par le musée Boréalis, le parcours urbain Premier « shift » raconte l’histoire de l’usine et de son quartier. Un code QR disposé sur une borne devant le musée permet de suivre ce parcours extérieur de 2 km.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 80 $

Incursion dans l’industrie des pâtes et papiers

L’EXPOSITION PERMANENTE RACINES ET IDENTITÉ L’exposition permanente Racines et identité

Cette incursion dans le monde des papetières a piqué notre curiosité, alors on continue à en apprendre davantage sur ce pan de l’histoire de Trois-Rivières au musée Boréalis. L’entrée « Expérience » donne accès à une visite guidée de l’exposition permanente, à un atelier de fabrication de papier artisanal et à un rallye souterrain au cœur du réservoir d’eau de cet ancien lieu industriel.

Coût : 50 $ pour deux adultes, deux enfants

Dans notre portefeuille : 30 $

Les feux du Grand Prix

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le parc portuaire

Avec le Grand Prix de Trois-Rivières qui a lieu ce week-end, il y a de l’effervescence dans l’air. Différentes activités y sont rattachées, dont les feux d’artifice qui illumineront le ciel près du parc portuaire. On se rend sur place tôt en soirée pour se balader le long du fleuve et admirer au loin le pont Laviolette.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 30 $

Dimanche 7 août

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La rue des Forges

Chercheurs d’art

Ce matin, on part à la découverte du centre-ville de Trois-Rivières grâce à un rallye amusant. Les petits chercheurs d’art est un quiz original adapté aux 6 ans et plus qui permettra à toute la famille de voir des œuvres colorées. Rendez-vous à la maison de la culture de Trois-Rivières, à 10 h, pour le départ.

Coût : gratuit

Dans notre portefeuille : 30 $

Jouer aux superhéros

PHOTO SYLVAIN MAYER, ARCHIVES LE NOUVELLISTE L’ADN des superhéros

Tous les premiers dimanches du mois, de nombreux musées partout dans la province offrent l’entrée gratuite. On visite le musée Pop et son expo-aventure L’ADN des superhéros. La mission confiée aux enfants ? Sauvez Trois-Rivières d’un écureuil machiavélique. Pour y arriver, ils devront notamment traverser un parcours ludique, grimper un mur d’escalade et réussir des jeux d’habiletés. D’autres expositions sont en cours, dont l’une sur le cirque. Après notre visite au musée, on explore à pied le quartier historique de Trois-Rivières, en passant devant la Vieille Prison, l’église St. James et le musée des Ursulines. Tourisme Trois-Rivières propose un guide avec différents circuits.

Coût : gratuit le premier dimanche du mois

Dans notre portefeuille : 30 $

Lundi 8 août

PHOTO OLI CROTEAU, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

Histoires de fondeur

Ce matin, on s’arrête aux Forges-du-Saint-Maurice. Berceau de l’industrie sidérurgique au Canada, ce lieu historique propose différentes expositions et activités sur le sujet. Grâce à une installation immersive, on peut notamment y suivre les consignes d’un maître fondeur qui nous guidera dans toutes les étapes de fabrication de la fonte. On finit notre visite par une marche le long de la rivière Saint-Maurice.

Coût : 4,25 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins

Dans notre portefeuille : 21,50 $

Cinéma sur l’île

PHOTO SYLVAIN MAYER, ARCHIVES LE NOUVELL Plage de l’île Saint-Quentin

En après-midi, direction le parc de l’île Saint-Quentin où l’on profite des sentiers pédestres, des aires de jeu et de la plage. À la brunante, on sort couvertures et maïs soufflé pour une séance de cinéma en plein air.

Coût : 2 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, 7 $ pour le stationnement

Dans notre portefeuille : 10,50 $

Nos calculs tiennent compte des taxes, mais excluent de possibles frais de service. Les prix peuvent varier.