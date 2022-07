Divertissement estival par excellence, le minigolf permet de se sentir en vacances tout en s’amusant, peu importe l’âge. S’il est apparu au Québec au tournant des années 1970, le golf miniature compte toujours plusieurs beaux parcours dans toutes les régions de la province. Nous en avons recensé 10 qui valent le détour.

Catherine Schlager La Presse

Cascades Golf, La Prairie

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Cascades Golf est l’un des beaux minigolfs québécois.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les cascades d’eau font le charme du minigolf Cascades Golf.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La normale est clairement indiquée à chaque trou.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE On ne se sent pas en plein cœur de La Prairie lorsqu’on joue au Cascades Golf.

Avec ses cascades d’eau, sa montagne, ses passerelles, sa caverne, ses sculptures de bois et ses aménagements paysagers, Cascades Golf est l’un des beaux minigolfs québécois. Fondé en 1989 par Yvan Tardif, il offre un site enchanteur en plein cœur de La Prairie. Si le trou 10 peut causer certaines difficultés avec l’étroitesse de son allée, l’ensemble du parcours reste accessible à toute la famille. Les petits raffoleront particulièrement du trou 13 qui se joue sur trois niveaux. Vert d’exercice pour patienter avant la partie.

Le + : se prélasser dans les balancelles pour déguster les créations de la crémerie. Module de jeux pour les petits.

Golf miniature Fabreville, Laval

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Golf miniature Fabreville charme avec ses fontaines et son phare miniature.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le petit pont permet de traverser l’étang où il ne faut pas faire tomber sa balle.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les parasols rouges offrent un peu d’ombre lors de canicules.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Attention de ne pas tomber dans l’eau !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le dernier trou permet d’obtenir une partie gratuite si on le réussit en un seul coup.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Golf miniature Fabreville vu des airs

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Golf miniature Fabreville est avantageusement situé à proximité de l’autoroute 15.

Avantageusement situé à proximité de l’autoroute 15, le Golf miniature Fabreville, imitant un véritable golf, offre un bon degré de difficulté avec ses fosses de sable judicieusement placées (surtout au trou 5) et ses roches encombrantes. On aime son pont permettant de traverser le petit étang où il ne faut pas faire tomber sa balle, son phare miniature décoratif et ses parasols offrant un peu d’ombre lorsque le soleil plombe. Saurez-vous réaliser un birdy au dernier trou pour obtenir une partie gratuite ?

Le + : exercer son élan au champ d’entraînement du golf d’à côté.

Minigolf Victo, Victoriaville

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF VICTO La spectaculaire cascade d’eau est l’un des attraits du Minigolf Victo.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF VICTO Le Minigolf Victo propose un trou (le 5) où l’on joue dans une grotte.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF VICTO Le Minigolf Victo est bien éclairé en soirée.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF VICTO Avec ses ponts et sa rivière qui serpente à travers le parcours, l’endroit est propice à la détente.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF VICTO Le Minigolf Victo est inspiré des minigolfs d’Old Orchard.

En plein cœur de Victoriaville, près de la rivière Nicolet, le Minigolf Victo offre une expérience inspirée des minigolfs d’Old Orchard. On y trouve une grotte avec un trou à l’intérieur (le 5) et un second à son sommet, une spectaculaire cascade d’eau, de petits ponts pour traverser la rivière qui serpente à travers le parcours ainsi que des verts s’étendant sur de très longues distances. Le trou le plus spectaculaire, le 17, propose de faire serpenter la balle sous un rocher.

Le + : découvrir les producteurs locaux au marché public des Bois-Francs voisin.

Minigolf Dunn-D’s, Chelsea

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF DUNN-D’S Le minigolf Dunn-D’s offre une spectaculaire cascade d’eau turquoise.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF DUNN-D’S Difficile de ne pas se sentir en vacances dans un tel décor.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF DUNN-D’S Le niveau de jeu est relevé au minigolf Dunn-D’s.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF DUNN-D’S Parfois, la balle doit descendre dans la petite rivière pour arriver au trou.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF DUNN-D’S Le décor est particulièrement réussi au Dunn-D’s.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF DUNN-D’S La cascade d’eau, attrait principal du Dunn-D’s

Depuis 2009, Dunn-D’s charme petits et grands avec sa spectaculaire cascade d’eau turquoise et ses nombreux ponts. Grâce à un terrain rempli de surprises, il n’est pas rare de voir sa balle s’aventurer dans une rivière, un tunnel ou un grillage et être redirigée dans une tout autre direction. Notre trou coup de cœur ? Celui consistant à envoyer sa balle dans la rivière où elle descend tranquillement grâce au courant, passe sur le grillage et se rend jusqu’au trou. Plaisir et fous rires garantis !

Le + : faire l’essai du nouveau module de jeux à thématique jungle et de la trampoline géante.

Minigolf Le Petit Géant, Mont-Tremblant

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF LE PETIT GÉANT Le minigolf Le Petit Géant est inspiré du parcours Le Géant de Tremblant.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF LE PETIT GÉANT On joue sous le télésiège permettant aux visiteurs d’accéder au village piétonnier.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MINIGOLF LE PETIT GÉANT Le Petit Géant s’adresse à toute la famille.

Inspiré du réputé parcours de golf Le Géant à Tremblant, Le Petit Géant offre une expérience différente puisqu’on y joue avec les télésièges qui surplombent le terrain. Il faut donc garder toute sa concentration ! Le parcours escarpé, entouré d’arbres et de végétation, offre plusieurs petites collines, dénivelés et fausses fosses de sable qui surprendront les joueurs plus aguerris. Certains trous feront rager les experts avec des rebonds surprenants sur certaines pierres. Note : la réservation à l’avance d’une plage horaire est requise.

Le + : explorer le village piétonnier de Tremblant après la partie.

Minigolf Saint-Sauveur

PHOTO FOURNIE PAR LES SOMMETS Le minigolf Saint-Sauveur est situé juste à côté de la rivière La Manic.

PHOTO FOURNIE PAR LES SOMMETS Les pierres font parfois obstacle, empêchant la balle d’entrer dans le trou.

PHOTO FOURNIE PAR LES SOMMETS Le parcours est bordé d’étangs et de pierres.

PHOTO FOURNIE PAR LES SOMMETS Le minigolf est éclairé en soirée pour des parties sous les étoiles.

PHOTO FOURNIE PAR LES SOMMETS Une récompense est associée à un oiselet réussi au dernier trou.

Inauguré en août 2016, ce minigolf intégré au parc F.U.N. offre un parcours sur différents paliers bordé d’étangs et de pierres qui font obstacle et empêchent de frapper la balle directement dans la coupe. Situé près de la passerelle permettant de passer par-dessus la rivière La Manic du parc aquatique voisin et d’accéder à une petite île, le trou 5 est l’un des plus appréciés, tout comme le 18 avec une récompense associée lors d’un birdy ! Un vert d’entraînement permet de s’échauffer avant la partie.

Le + : se rafraîchir aux glissades d’eau ou faire une descente dans le Viking, la montagne russe alpine.

La Cabosse d’Or, Otterburn Park

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La chocolaterie La Cabosse d’Or propose un minigolf à l’arrière de son terrain.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le minigolf met en vedette un château fort au trou 3.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’expérience est tout à fait champêtre avec les arbres et les chants des oiseaux.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un joli pont permet d’accéder au parcours.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le trou 17, en forme de sapin, offre un certain défi avec ses recoins où la balle reste prise.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le dernier trou permet de frapper la balle sur une très longue distance.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ce dernier trou est situé sous les pierres.

Qu’il fait bon se prélasser sous les arbres au minigolf de la chocolaterie La Cabosse d’Or ! Si le parcours, ouvert depuis 1994, demeure somme toute simple et donc parfait pour les golfeurs débutants, il offre une expérience champêtre tout à fait relaxante avec chants d’oiseaux en prime. Attention de ne pas faire tomber sa balle à l’eau au trou 3 mettant en vedette un château fort et sa passerelle et de ne pas rester coincé dans les recoins du trou 17 en forme de sapin.

Le + : faire provision de chocolats ou déguster des cornets trempés dans le chocolat.

Cantine Reine de la Patate, Danville

PHOTO FOURNIE PAR LA CANTINE REINE DE LA PATATE La cantine Reine de la patate de Danville propose un parcours de minigolf amusant.

PHOTO FOURNIE PAR LA CANTINE REINE DE LA PATATE Des pneus géants ainsi que des chariots restaurés de la mine Jeffrey enjolivent le décor.

PHOTO FOURNIE PAR LA CANTINE REINE DE LA PATATE Le minigolf offre quelques beaux défis même pour les minigolfeurs plus expérimentés.

Jumeler cantine et minigolf, voilà une bonne idée ! C’est ce que propose la cantine Reine de la Patate depuis 26 ans. Mettant en valeur le passé minier de l’ex-ville d’Asbestos située tout près, le parcours permet d’admirer trois pneus géants de 200 tonnes des camions miniers et des chariots restaurés montés sur rails de l’ancienne mine Jeffrey. Sortez vos plus grandes habiletés aux trous 5 et 16 que l’on dit plus ardus.

Le + : déguster les spécialités de la cantine et de la crémerie et permettre aux enfants de se dégourdir les pattes dans le module de jeux.

La Perle Noire, aventure mini golf, Mont-Laurier

PHOTO FOURNIE PAR LA PERLE NOIRE, AVENTURE MINI GOLF La Perle Noire a conçu un minigolf sur le thème des pirates.

PHOTO FOURNIE PAR LA PERLE NOIRE, AVENTURE MINI GOLF La rivière se retrouve au cœur du parcours.

PHOTO FOURNIE PAR LA PERLE NOIRE, AVENTURE MINI GOLF Une fontaine agrémente le parcours.

PHOTO FOURNIE PAR LA PERLE NOIRE, AVENTURE MINI GOLF Un squelette dans un mât guette les participants.

PHOTO FOURNIE PAR LA PERLE NOIRE, AVENTURE MINI GOLF Un trou se joue sur le pont du navire.

Si vous aimez les pirates, vous serez servi à La Perle Noire, un minigolf ouvert en 2012 par les propriétaires du Quality Inn voisin. Inspiré de parcours vus lors d’un voyage à Orlando, il porte sur l’univers de la piraterie. Les squelettes y sont nombreux, tout comme les canons et barils de poudre ou les trésors remplis de bijoux, et on y trouve même un navire échoué à bord duquel se joue un des 18 trous.

Le + : aller prendre une pinte de bière à la Microbrasserie du Lièvre juste à côté.

Mini-golf Disraeli, Disraeli

PHOTO FOURNIE PAR LE MINI-GOLF DISRAELI Construit l’an dernier, le Mini-Golf Disraeli est situé près du lac Aylmer.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINI-GOLF DISRAELI Le parcours a été conçu avec des matériaux provenant de la région.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINI-GOLF DISRAELI Le minigolf propose des installations toutes neuves.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINI-GOLF DISRAELI La cascade d’eau suscite l’émerveillement des petits et des grands.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINI-GOLF DISRAELI Le trou 15, en forme de cœur, offre un beau défi.

Ouvert en juillet 2021 au parc de la Gare, ce terrain avec vert d’entraînement offre des installations toutes neuves avec vue sur le lac Aylmer. Les propriétaires ont utilisé des matériaux provenant de la région pour la conception de l’impressionnant espace de jeu de 1000 pieds linéaires où chutes, ponts et rivières agrémentent la partie. On affirme que le trou 15, en forme de cœur, présente un beau défi. Après la partie, une jolie pergola accueille les minigolfeurs pour un rafraîchissement.

Le + : pouvoir pratiquer le kayak, la planche à pagaie ou le pickleball avant ou après la partie.