Avec la crise des passeports, les mesures sanitaires qui ont limité nos déplacements au cours des deux dernières années et la recrudescence de la COVID-19, le plaisir de voyager à l’étranger semble quelque peu gâché, quand les séjours ne sont pas carrément compromis. Pourquoi ne pas mettre le cap sur notre grand pays ? Ressourçants et dépaysants, tout en étant à distance raisonnable du Québec, les provinces maritimes sont en mesure d’accepter les touristes, même à la dernière minute !

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Il n’est plus nécessaire de s’enregistrer pour se rendre dans les trois provinces maritimes quand on vient d’ailleurs au Canada. Les passeports vaccinaux et les tests ne sont plus en vigueur et les masques sont tombés.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La plage Aboiteau, sur la côte acadienne

« Nous encourageons au contraire nos voisins québécois à venir nous visiter pour leurs vacances afin qu’ils renouent avec les plages, les bains d’eau salée, la nature intacte, la culture amicale acadienne du Nouveau-Brunswick et qu’ils viennent soutenir nos festivals et évènements », soutient l’Office de tourisme du Nouveau-Brunswick, joint par courriel. Les exploitants d’entreprises touristiques reçoivent actuellement beaucoup de demandes, mais il est encore temps de réserver puisqu’il reste toujours un grand nombre d’hébergements disponibles.

L’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse

Même son de cloche du côté de l’Office de tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard, dont l’enthousiasme à faire découvrir l’environnement unique précieusement conservé de sa région, son eau limpide et ses collines ondulantes se fait manifestement sentir au bout du fil. Il semblerait qu’il reste beaucoup de possibilités pour loger les touristes notamment dans les campings, les hôtels et les gîtes touristiques ; il y a donc bon espoir de trouver de la place, même à la dernière minute.

Il n’y a aucune restriction non plus pour se rendre en Nouvelle-Écosse, qui nous incite cependant, à l’instar des experts de la santé publique du Canada, à continuer les protocoles de sécurité comme le lavage des mains et la distanciation physique par mesure préventive. Le marché touristique semble en effervescence, car l’office du tourisme nous informe que les hébergements ont eu de fortes réservations pour l’été, même s’il est encore possible de trouver à se loger.

Du côté de Parcs Canada, qui a commencé à accepter des réservations de camping depuis la mi-janvier, les places se font rares. Il reste toutefois quelques emplacements en semaine et durant les saisons intermédiaires, mais il vaut mieux réserver rapidement.

Pour vous mettre dans le bain…

Voici quelques bons plans pour jouir pleinement de votre séjour dans les Maritimes en fonction de vos activités favorites.

Il est possible de faire un roadtrip au Nouveau-Brunswick pour explorer les différentes régions de la province. Huit escapades sont suggérées sur le site de Tourisme Nouveau-Brunswick, dont celle de la Vallée des Récoltes autour de la capitale, Fredericton, où vous verrez le plus long pont couvert du monde.

Si le goût de l’aventure vous interpelle, optez pour le circuit Sommet des Appalaches, où vous marcherez sur des sentiers sinueux à flanc de montagne, glisserez sur l’eau en canot et camperez près du feu au cœur de la région la plus montagneuse de la province.

PHOTO NINON PEDNAULT, ARCHIVES LA PRESSE North Rustico, à l’Île-du-Prince-Édouard

Le circuit côtier des pointes de l’Est dans l’Île-du-Prince-Édouard est bordé de plus de 50 plages. Ses phares sont un des attraits incontournables. Plus au centre, vous plongerez dans l’histoire de la maison aux pignons verts sur la côte homonyme, peuplée de charmants villages.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Déguster les fruits de mer locaux, un incontournable dans les Maritimes

Deuxième ville de la province après la capitale Charlottetown, Summerside, judicieusement nommée la ville sur la mer, est dotée d’une jolie promenade où il fait bon déguster les fruits de mer locaux.

PHOTO DAVID SANTERRE, ARCHIVES LA PRESSE Wolfville, en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, ne manquez pas d’arpenter les nombreux sentiers de l’île du Cap-Breton dans le nord de la province si vous avez soif de nature et de paysages grandioses. L’endroit est réputé pour ses vues spectaculaires.

Plus au sud, explorez aussi les côtes acadiennes et Yarmouth, si paisibles, mais où les cultures anglo-saxonne et acadienne se côtoient et où les musiciens vous donneront envie de danser. À la nuit tombée, on dit que le ciel de cette région est si sombre que les étoiles y brillent comme nulle part ailleurs.

PHOTO FOURNIE PAR TOURISME NOUVEAU-BRUNSWICK La baie de Fundy est située entre les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

La baie de Fundy et la vallée de l’Annapolis sont quant à elles renommées pour les légendes mi’kmaq et les premières colonies du pays, ainsi que pour leurs marées, les plus hautes du monde.