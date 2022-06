Vous avez été nombreux à nous suggérer vos randonnées moto coups de cœur sur les routes du Québec. Au cours des prochaines semaines, nous vous présentons quelques-unes de ces suggestions de parcours. Troisième arrêt de quatre : les routes de l’arrière-pays gaspésien, entre Matane et Rimouski, suggérées par Éric Desgagnés.

Pierre-Marc Durivage La Presse

« Quand j’ai un après-midi de lousse, mon premier réflexe est d’aller faire cette randonnée-là, nous explique M. Desgagnés. Je la fais deux ou trois fois par année, parfois j’emmène des amis avec moi, ça devient leur coup de cœur à eux aussi. »

PHOTO FOURNIE PAR ÉRIC DESGAGNÉS Une portion de la route 195, qui longe la rivière Matane

Résidant de Matane, le motocycliste de 55 ans choisit de partir vers le sud en suivant la route 195, avant de mettre le cap vers Sayabec par le chemin de la Coulée-Carrier, qui prendra successivement les noms de rue de l’Église, chemin de Sayabec et route de Sainte-Paule. À Sayabec, il emprunte la route 132 vers l’ouest avant de bifurquer dans la rue Principale, à Saint-Moïse. De là, il se met à rouler vers le fleuve sur le chemin Kempt. « En roulant dans ce sens-là, on a une vue à couper le souffle sur le fleuve et les collines, c’est magnifique à moto », nous confie Éric Desgagnés.

À Saint-Octave, il prend à l’ouest sur la route 234, avant de retourner vers le fleuve par la route 298, direction Sainte-Luce. « C’est vraiment une belle boucle, le décor est magnifique et la route est en excellent état, un bout de 50 km a été asphalté en neuf ! »

PHOTO FOURNIE PAR ÉRIC DESGAGNÉS Éric Desgagnés

Nombreux attraits

L’itinéraire comporte aussi son lot d’attraits. Éric Desgagnés suggère entre autres les Jardins de Métis, à Grand-Métis ; la Savonnerie artisanale La Mousse de mer, à Saint-Octave ; la boutique moto JE Goulet, à Luceville ; le magnifique phare de Pointe-Mitis ; le vignoble Carpinteri, à Saint-Ulric ; ou encore la Fromagerie du Littoral, à Baie-des-Sables. Il faut aussi absolument arrêter pour un gelato à l’Atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry, à Métis-sur-Mer.

« On parle d’une boucle d’environ 160 km, avec ma blonde, on part vers 10 h et on peut la faire en deux heures, mais on peut aussi prendre la journée en faisant des arrêts », explique notre lecteur matanais.

On peut la faire en voiture, mais ce n’est pas pareil avec un toit. J’imagine que l’expérience est semblable en décapotable, mais j’aime le sentiment de liberté que procure la moto, c’est plus relaxe. Éric Desgagnés

Éric Desgagnés a découvert la motocyclette il y a 20 ans, après avoir acheté un petit motocross à son fils qui était alors âgé de 12 ans. « Il m’a suggéré d’en faire avec lui, je me suis d’abord acheté un petit 250 cc pour rouler en sentier avec lui, se rappelle-t-il. Ensuite, je me suis acheté un fameux KLR, et quand ma conjointe a commencé à prendre plaisir à rouler avec moi, j’ai progressé vers la Yamaha Super Ténéré. » Le genre de moto aventurière qui lui permet aussi de se rendre régulièrement dans la réserve faunique de Matane, dont les chemins forestiers peuvent mener jusqu’à Gaspé.

PHOTO FOURNIE PAR ÉRIC DESGAGNÉS La « côte surprise », c’est le nom qu’on donne au chemin Kempt, quand le fleuve se dévoile d’un coup, près de Saint-Octave-de-Métis.

Éric Desgagnés roule environ 15 000 km par année, certains de ses voyages le mènent bien au-delà des belles collines de l’arrière-pays de la Mitis. « Je fais souvent ce que l’on appelle le petit tour de la Gaspésie, nous dit-il. Je descends la vallée de la Matapédia et je reviens ensuite par le parc de la Gaspésie. La route Matane–Grande-Vallée, c’est aussi très beau, surtout le tronçon entre Sainte-Anne-des-Monts et Grande-Vallée. Et il y a justement une cantine à Grande-Vallée qui sert la meilleure poutine que j’ai mangée de toute ma vie ! »