Montréal accueillera jusqu'à 8 millions de touristes cette année, en hausse d'environ 70% sur l'an dernier, prévoit Tourisme Montréal, qui se réjouit de voir enfin les hôtels de la métropole faire le plein de clients. Mais le retour à la situation prépandémique ne se fera pas avant 2024.

Simon Chabot La Presse

Après 30 mois de vaches maigres, l'industrie touristique montréalaise semble enfin prendre du mieux en vue de l'été. «On l'a eue dure, mais on a gardé tous nos hôtels et tous nos festivals, a lancé mardi Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal en conférence de presse. On est même surpris par la vitesse à laquelle les touristes reviennent, on est très contents.»

On a été l'épicentre de la crise sanitaire au pays, on veut maintenant être l'épicentre de la reprise. Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal

L'impact de la fin des principales restrictions aux voyages internationaux et du retour des grands évènements estivaux se fait déjà sentir dans les hôtels montréalais. Pour le Grand Prix (week-end du 17 juin), 97 % des chambres ont déjà trouvé preneur. Tourisme Montréal annonce un taux d’occupation de 89 % en vue du festival Osheaga (du 29 au 31 juillet) et de 85 % pour le Festival de jazz (du 30 juin au 9 juillet). Pour l'ensemble de l'été, le taux d'occupation devrait atteindre 70%, et le prix moyen d’une chambre va excéder celui de 2019.

La reprise des vols internationaux favorisera aussi l’arrivée de milliers de visiteurs à Montréal pendant les mois à venir. Air Canada a ainsi annoncé le retour de 27 liaisons aériennes. De nouveaux vols entre la métropole et San Diego, Milan, Seattle et Nashville viennent ou sont sur le point d’être lancés. Air Transat a pour sa part inauguré tout récemment une liaison Montréal-Los Angeles. En juillet, plus de 31 000 sièges permettront de relier chaque semaine Montréal et la France. Le même mois, quelque 58 000 sièges seront offerts sur une base hebdomadaire entre la métropole et les aéroports situés aux États-Unis.

Le retour des croisières dans le Saint-Laurent, avec 16 navires qui feront 45 escales dans le port cet été, va pour sa part attirer jusqu’à 50 000 visiteurs et générer de retombées économiques de 30 millions. C'est moitié moins qu'avant la pandémie, mais les prévisions pour 2023 laissent présager une croissance soutenue dans ce secteur.

Après la pandémie, la pénurie

Ce n'est plus la pandémie qui freine la relance dans le tourisme, mais la pénurie de main-d'oeuvre. «On a encore besoin de 2000 ou 3000 personnes dans l'hôtellerie et en restauration, explique Yves Lalumière. Et la situation est un peu plus difficile dans les restaurants.»

Tourisme Montréal ne croit pas pour autant que la réputation gastronomique de la métropole soit en péril, pour le moment. Le retour au centre-ville des employés des gouvernements fédéral et provincial donnerait tout de même un sérieux coup de main aux restaurateurs, juge M. Lalumière.

Même si les indicateurs sont tous au vert, il faudra attendre l’été 2024 pour retrouver l’achalandage touristique d’avant la pandémie, prévoit Tourisme Montréal. Pour le tourisme d’affaires, le retour à la normale se fera même attendre jusqu’en 2025. D'ici là, l'organisme entend multiplier les campagnes de visibilité, quitte à faire des déficits.

Tourisme Montréal a fait connaître ses prévisions dans le cadre du lancement de sa saison estivale sur le thème « Mille et un moments à partager », mardi au Grand quai du Vieux-Port. En plus du retour des grands festivals culturels, les prochains mois seront marqués par d’importants congrès, dont celui du Lions Club International et la 24e Conférence internationale sur le sida, et plusieurs évènements sportifs, avec notamment la séance de repêchage de la LNH, le Championnat du monde de triathlon Groupe Copley, l’Omnium de tennis Banque Nationale et les Grands Prix cyclistes Québec Montréal UCI.