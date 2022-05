Moment Factory mettra en lumière la culture de la nation huronne-wendat cet été à Wendake, à proximité de Québec.

Marie Tison La Presse

À la tombée de la nuit, les visiteurs pourront parcourir un sentier de 1,2 kilomètre dans le boisé Saint-Remy, Onhwa’Lumina, où se succéderont des jeux de lumières et des projections vidéo axés autour de l’histoire de la nation huronne-wendat. Le mythe fondateur et les danses et les chants ancestraux seront à l’honneur, mais on abordera également le présent et l’avenir de la nation. Le mot onhwa signifie d’ailleurs « maintenant » dans la langue huronne-wendat.

Des membres de la communauté huronne-wendat provenant du secteur culturel et de la revalorisation de la langue huronne-wendat ont participé au projet, tout comme des membres du secteur touristique de Wendake.

Moment Factory a produit plusieurs expériences multimédias de ce genre en milieu naturel, notamment en Europe, en Asie et au Canada. Au Québec, on peut retrouver des projets semblables à Mont-Tremblant, Coaticook, Saint-Félicien et Chandler.

Tourisme Wendake a tenu à préciser que les concepteurs d’Onhwa’Lumina avaient réalisé le parcours dans le respect de l’environnement et des résidents du sentier. Ainsi, tous les effets lumineux seront dirigés vers le sol et autour des visiteurs pour préserver le ciel étoilé.

« Nos valeurs ancestrales de respect de la nature et d’équilibre entre nos activités économiques et la société ont motivé notre appui indéfectible envers ce projet majeur pour notre industrie touristique, a fait savoir Rémy Vincent, le grand chef de la nation wendat, dans un communiqué. La mise en lumière d’une partie de notre culture fera rejaillir toute la grandeur de notre Nation. »

La durée d’une visite devrait tourner autour de 50 minutes. Le site devrait être accessible 200 soirs par année pour les 10 prochaines années.