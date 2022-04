La SEPAQ ouvre ce samedi 23 avril la période des réservations en vue de l’été 2023 pour des séjours en chalet dans les parcs nationaux, les réserves fauniques et les établissements touristiques, ainsi pour ceux — très courus — à l’auberge de Port-Menier, sur l’île d’Anticosti.

Simon Chabot La Presse

La chasse aux réservations sera lancée à 8 h, 11 h ou 14 h, en fonction des différents établissements de la SEPAQ, histoire d’éviter un bouchon monstre. Les vacanciers sont invités à créer sans attendre leur profil en ligne afin de diminuer leur attente samedi, et ainsi avoir de meilleures chances de trouver le produit qui les intéresse parmi les quelque 700 chalets du réseau. Les réservations seront aussi possibles au téléphone, au 1 800 665-6527.

Pour des séjours de pêche dans de nouveaux chalets de la réserve Ashuapmushuan, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et pour ceux à l’auberge de Port-Menier, la période des réservations s’ouvrira dès 8 h. Il sera possible de faire des réservations dans les autres établissements touristiques de la SEPAQ (gîte du Mont-Albert, centres touristiques du Lac-Kénogami, du Lac-Simon et Duchesnay) et certaines réserves à 11 h, tandis que les séjours dans la plupart des parcs nationaux seront libérés à 14 h.