Plus de glissades, de restauration et d’hébergement cet hiver

Misant sur le succès de l’an dernier, le Village historique de Val-Jalbert ouvre à nouveau ses installations cet hiver, de décembre à mars, en offrant davantage de services de restauration et d’hébergement. De nouveaux sentiers de marche, de ski de fond et une glissade de 170 mètres s’ajouteront aussi à l’offre hivernale.

Guillaume Roy, Initiative de journalisme local Le Quotidien

Après avoir ouvert ses portes pour une première fois l’hiver en plus de deux décennies, l’an dernier, le Village historique de Val-Jalbert a constaté un engouement pour le site et pour les activités extérieures. « Nous avons connu un succès extraordinaire, l’an dernier », a souligné Martin Cloutier, le « maire » de Val-Jalbert, qui animait la conférence de presse dans une ambiance conviviale digne de 1921.

Pour redémarrer sur un succès, Val-Jalbert a ouvert sobrement, l’an dernier, en offrant des feux de camp et des glissades aux visiteurs. Le lancement de la tire aux bleuets a été un succès et sera de retour cet hiver. « On voulait y aller progressivement en ajoutant des activités autour des sentiers qui sont aménagés par le Club de plein air Ouiatchouan », note le directeur général, Patrick Savard.

Le restaurant du Moulin sera donc ouvert tous les vendredis et samedis. De nouveaux forfaits hivernaux d’hébergement, dans des chambres d’époque, dont certaines accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront aussi testés pour la Saint-Valentin et durant la semaine de relâche.

La grande nouveauté du site sera la glissade Labrecque, d’une longueur de 170 mètres. Avec une pente de 25 degrés, la vitesse des glisseurs peut atteindre 50 km/h. C’est pourquoi le port du casque sera obligatoire dans cette glissade de catégorie expert, pour les 10 ans et plus. Seuls les traîneaux simples et les traînes sauvages seront admis. Au besoin, les casques et traîneaux pourront être loués sur place. Deux autres glissades sont aussi aménagées sur le site.

Comme à l’habitude, le village sera animé par des comédiens, sous la gouverne du maire Cloutier. Pendant la période des Fêtes, un chœur musical sera présent près du magasin général. Pendant la semaine de relâche, des jeux compétitifs d’époque seront aussi à l’honneur, comme la traditionnelle course de poches de patates ou encore cogner un clou les yeux bandés.

Plus de sentiers

Le Club Plein-Air Ouiatchouan, qui en est à sa 47e saison, dont 22 à Val-Jalbert, bonifiera aussi son offre de sentier, avec l’aménagement d’une nouvelle piste de ski de fond partagée, pour le pas classique et le pas de patin, de cinq kilomètres, a annoncé Vanessa Fortin, présidente par intérim.

Mme Fortin a également souligné que le club fait partie de « la petite expé », une initiative du Grand défi Pierre Lavoie, qui a financé l’achat de 50 équipements de ski de fond pour offrir la location et l’accès gratuit aux sentiers pour les 12 ans et moins, notamment pour les groupes scolaires.

En tout et partout, le club offre plus de 45 kilomètres de sentiers de raquette et de ski de fond. « Au plaisir de jouer dehors ensemble cet hiver », a lancé Vanessa Fortin.

Le village de Val-Jalbert entretiendra aussi un kilomètre de plus de sentiers pédestres sur le site, pour un total d’environ trois kilomètres.