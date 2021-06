Québec offre plus de rabais pour stimuler le tourisme

(Montréal) Le gouvernement bonifie le programme Explore Québec sur la route qui vise à stimuler le tourisme dans la province en offrant aux Québécois des rabais.

La Presse Canadienne

Ainsi, pour la région de Montréal, soit la plus touchée par les pertes de revenus touristiques causées par la pandémie de COVID-19, le rabais offert sera de 50 % pour un forfait dont le séjour débute à compter de ce samedi dans la métropole.

Pour les autres régions, le rabais offert passera de 25 % à 35 % à compter du 1er septembre prochain dans l’espoir de contribuer à prolonger la saison touristique au Québec.

Dans un communiqué diffusé samedi matin par le cabinet de la ministre du Tourisme, on précise aussi que la durée minimale des forfaits offerts passera de deux à une nuit. « Cet ajustement soutiendra particulièrement les grands centres, où les séjours sont généralement plus courts, et stimulera aussi les séjours de proximité », précise le communiqué.

Les ajustements permettront d’accroître les retombées économiques et les dépenses touristiques auprès de nos entreprises et de nos régions, notamment celles des grands centres, en favorisant le prolongement de la saison estivale. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, dans un communiqué

« J’encourage fortement les Québécoises et les Québécois à découvrir ou redécouvrir notre magnifique territoire et à participer ainsi à notre relance touristique », a ajouté la ministre.

Par ailleurs, le programme Explore Québec sur la route qui devait prendre fin le 31 décembre 2021 est prolongé de deux ans.

Il prendra fin le 31 mars 2023 ou à l’épuisement de l’enveloppe budgétaire de 10 millions de dollars. La vente des forfaits est permise jusqu’au 31 mars 2023 et les séjours doivent être complétés au plus tard le 31 décembre 2023.