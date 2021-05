Québec et Canada

Échappée en train au Baluchon

Quand le train emprunte un mince pont ferroviaire pour traverser la rivière des Prairies, on voit l’eau partout. À gauche comme à droite de la voiture, qui devient funambule. On a vraiment le sentiment de partir en voyage – beaucoup plus que si on quittait l’île de Montréal par l’autoroute 40… Récit d’une échappée en train jusqu’au centre de villégiature Le Baluchon, à Saint-Paulin en Mauricie.