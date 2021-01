Fabriquer l’hiver

« Let it snow, let it snow, let it snow »… à Saint-Bruno. La saison sera certainement différente cette année, mais il y a des choses qui ne changent pas : en décembre, les canons à neige s’activent afin d’aider Dame Nature à recouvrir les pistes de ski d’un beau tapis blanc. Notre photographe est allé se promener sur la montagne de Ski Saint-Bruno il y a quelques jours pour en témoigner.