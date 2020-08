Le transporteur aérien régional québécois Pascan Aviation a ajouté lundi à son offre de liaisons les aéroports de Gaspé, de Baie-Comeau et de Montréal-Trudeau.

La Presse canadienne

La compagnie offre aussi de nouveaux vols au départ de Fermont-Wabush en matinée vers Sept-Îles, Québec et Montréal-Trudeau.

Le copropriétaire de Pascan Aviation, Yani Gagnon, signale que cette bonification de desserte régionale offre une meilleure connectivité pour des vols internationaux et interprovinciaux à partir des aéroports Montréal-Trudeau et de Québec.

Avant d’ajouter les nouvelles liaisons, Pascan Aviation offrait déjà des vols quotidiens dans les aéroports de Saint-Hubert, Québec, Bonaventure, les Îles-de-la-Madeleine, Bagotville, Mont-Joli, Sept-Îles, et Fermont-Wabush.

Pascan Aviation dessert le marché régional avec des avions turbopropulsés de type SAAB 340B d’une configuration de 34 sièges avec services complets à bord.

À la fin du mois de juin dernier, Air Canada a annoncé la suspension indéfinie de 30 liaisons régionales en plus de mettre fin à huit escales à des aéroports régionaux au pays, dont quatre au Québec, à Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli et Val-d’Or, et celui de Fermont-Wabush.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, estime que le nouveau service offert par Pascan Aviation saura répondre aux attentes des utilisateurs habituels de l’aéroport de Gaspé. Il insiste sur l’importance du transport aérien comme vecteur important de développement socioéconomique pour les régions.