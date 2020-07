Zoo de Granby et Super Aqua Club en format réduit

(Granby et Bromont) Les zoos et les parcs aquatiques québécois sont des lieux très fréquentés l’été. Après quelques semaines de délai, ils sont désormais ouverts, mais, évidemment, avec certaines restrictions et une capacité réduite. La Presse a visité le Zoo de Granby et le Super Aqua Club, à Pointe-Calumet, pour voir à quel point l’expérience est différente.