L’hiver n’est pas encore terminé. C’est le temps de redoubler d’efforts pour profiter des derniers sentiers enneigés, des dernières parois glacées. Ça pourrait aussi être un bon moment pour renouveler de l’équipement qui a bien servi ou des vêtements qui ont été mis à rude épreuve. En effet, les soldes de fin de saison semblent être au rendez-vous cette année.

Il n’y a pas deux années pareilles, affirme Cédric Morisset, président de La Cordée. « Cette année, il y a beaucoup de stocks dans le marché du sport ; ce sont les consommateurs qui en ressortent gagnants. »

Traditionnellement, les soldes de fin de saison visent à réduire l’excédent d’articles en stock afin de faire de la place pour le matériel de la nouvelle saison. « Au lieu de mettre des vélos dans mon arrière-boutique, je me trouverais à garder des skis pendant tout l’été, indique Cédric Morisset. Ça ne fonctionnerait pas. »

Les effets de la pandémie estompés

Il peut arriver qu’il n’y ait pratiquement pas de stock en surplus à la fin de la saison. C’est ce qu’on a pu observer pendant les deux ans de la pandémie. « La seule chose que tu pouvais faire pendant ces deux ans, c’était d’aller jouer dehors », rappelle Cédric Morisset.

Il a fallu ajouter à ça de gros problèmes d’approvisionnement. « J’ai vu, de mes yeux vu, des gens qui se sont pratiquement battus pour la dernière paire de skis, affirme M. Morisset. Dans ce temps-là, tu n’as pas besoin de faire de soldes. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE De gros rabais sur les bottes de ski, ça peut être intéressant.

La situation est très différente cette année. Compte tenu de la croissance de la demande et des problèmes de livraison des fournisseurs pendant la pandémie, les détaillants ont eu tendance à acheter un petit peu plus d’équipement et de vêtements que d’habitude.

« Mais au bout de l’année, on voit que la vie a repris, les gens ont recommencé à voyager, les avions sont pleins, les tournois de hockey ont repris, énumère Cédric Morisset. Il reste donc beaucoup de stocks dans le marché du sport. »

Qu’on parle de skis, de vêtements ou de bottes d’hiver, le client trouvera des soldes à son avantage. Cédric Morisset, président de La Cordée

Même si ça peut paraître démoralisant d’acheter de beaux skis tout neufs et de les utiliser seulement une ou deux fois avant de les ranger pour l’été, Cédric Morisset fait valoir que l’hiver n’est pas terminé et qu’il reste beaucoup de neige. Et il rappelle qu’avec le taux d’inflation actuel, les prix vont immanquablement grimper la saison prochaine.

Attendre ou non ?

Mais est-ce une bonne stratégie d’attendre systématiquement les soldes de fin de saison pour renouveler son équipement et sa garde-robe de plein air ? « Cette année, c’est une bonne année pour le consommateur, mais ça ne veut pas dire que ce sera la même chose l’année prochaine, affirme le président de La Cordée. Les détaillants vont probablement être plus prudents dans leurs achats. »

Il ajoute que les amateurs de plein air n’ont pas non plus avantage à attendre encore quelques semaines dans l’espoir de voir les prix diminuer davantage.

Actuellement, nous sommes dans nos rabais les plus “agressifs”. Ça ne pourra pas être plus “agressif” que ça. Cédric Morisset, président de La Cordée

Évidemment, il faut comparer les soldes chez les divers détaillants, qu’il s’agisse de La Cordée, de MEC, de SAIL ou d’Atmosphère. Les mêmes bottes d’hiver peuvent aller chercher de 25 à 30 % de rabais selon le détaillant. Et un modèle populaire de raquettes peut bénéficier d’un petit rabais de 20 % chez un détaillant et de pas de rabais du tout chez les autres.

Même si c’est une bonne année pour le consommateur, il faut y mettre du sien et faire quelques recherches.