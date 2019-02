Tout pour le voyage à deux roues au Salon de la moto

La moto est autant un moyen de transport qu'un outil de découverte et le Salon de la moto de Montréal est plus que jamais au fait de cette réalité.

Jusqu'à demain au Palais des congrès, on peut notamment rencontrer les représentants des 11 régions du Québec.

Et pour les destinations plus exotiques, plusieurs agences spécialisées proposent une impressionnante variété de forfaits voyages: dans les Alpes, en Provence et en Toscane, mais aussi en Slovénie et en Croatie, nouvelles vedettes européennes des touristes à deux roues, sans compter les séjours en Inde, en Thaïlande ou en Afrique du Sud.

À quoi s'ajoutent les nombreuses entreprises qui offrent la location ou le transport de moto ou bien celles qui proposent une vaste gamme d'équipements de voyage, autant pour le bitume que pour les sentiers plus ou moins carrossables.

https://www.salonmotomontreal.ca