L'aéroport O'Hare de Chicago le plus achalandé en 2018

La Federal Aviation Administration (FAA) a publié lundi des données indiquant qu'O'Hare avait enregistré plus de 903 000 arrivées et départs en 2018. L'aéroport d'Atlanta se classait au deuxième rang avec plus de 895 000 arrivées et départs.

L'aéroport international de Los Angeles, l'aéroport international de Dallas-Fort Worth et l'aéroport international de Denver complétaient le top cinq.

O'Hare n'avait pas occupé la première place de cette liste depuis 2014.

Les activités d'Ohare ont progressé de 4,2 % l'an dernier, contre une croissance de 1,8 % à Atlanta. United Airlines, le plus important transporteur aérien chez O'Hare, a ajouté de nouveaux vols depuis l'aéroport de Chicago vers les plus petites villes du Midwest.