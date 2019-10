Le Lutétia, à Paris, fait partie des six nouveaux hôtels qui ont rejoint le club très fermé des palaces.

France : six établissements rejoignent le club des palaces

(Paris) Six nouveaux hôtels, dont le Lutétia à Paris qui a rouvert en 2018 après quatre ans de travaux, ont rejoint le club très fermé des palaces, une distinction que peuvent désormais faire valoir 31 établissements de luxe en France.

Agence France-Presse

Né en 2010 pour valoriser des hôtels cinq étoiles « d’exception », cette distinction est attribuée pour une durée de cinq ans, rappelle Atout France qui le supervise, dans un communiqué publié jeudi.

Parmi les nouveaux palaces, seul le Lutétia — emblématique hôtel de la Rive gauche construit en 1910 et dont la rénovation, d’un coût de 200 millions d’euros (295 millions $), a été signée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte — se trouve dans la capitale.

Deux se situent dans la station de ski de Courchevel (Savoie) : l’hôtel Barrière les Neiges, propriété du groupe Barrière et L’Apogée, ouvert en décembre 2013. Exploité par la société Oetker Collection, cet établissement appartient au groupe familial Maisons Pariente et à Xavier Niel, le fondateur d’Iliad-Free.

Les autres se trouvent à Saint-Tropez, pour l’hôtel Le Cheval blanc, ex-La Résidence de la Pinède rachetée par le groupe LVMH, qui a ouvert en mai 2019, à Vence (Alpes maritimes) pour le Château de Saint Martin et Spa, exploité par la société Oetker Collection, et au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône) pour la Villa La Coste, propriété de l’homme d’affaires irlandais Patrick McKillen.

Ces nouvelles distinctions portent désormais le nombre d’établissements détenteurs de cette distinction à 31 dans l’Hexagone.

Ce sceau a été créé pour encadrer une appellation jusque-là libre d’usage et valoriser des établissements de prestige sur la scène internationale, où la concurrence est de plus en plus vive.

Pour concourir dans cette catégorie, il faut être un établissement cinq étoiles, avoir au moins 12 mois d’activité et remplir certains critères liés à un établissement de luxe.

Il faut notamment disposer d’une « situation géographique exceptionnelle », faire valoir un « intérêt historique, esthétique et/ou patrimonial particulier » ainsi qu’un « service sur mesure », précise Atout France.