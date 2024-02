(Paris) La tour Eiffel restera de nouveau fermée mardi, pour la deuxième journée consécutive, en raison d’une grève lancée par des syndicats qui dénoncent la gestion du site le plus célèbre de Paris, a-t-on appris de source syndicale.

La mairie de Paris, principal actionnaire de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE), « refuse de négocier pour le moment », a affirmé à l’AFP un représentant du syndicat CGT.

La fermeture suscite depuis lundi la frustration de milliers de visiteurs, majoritairement étrangers – environ 80 % selon les statistiques de 2023 –.

À cinq mois des Jeux olympiques de Paris (26 juillet – 11 août), les syndicats veulent obliger la mairie à infléchir un modèle qu’ils jugent « intenable » pour la SETE.

Ils avaient déjà déclenché une grève entraînant la fermeture de la « Dame de Fer » le 27 décembre, jour du centième anniversaire de la disparition de son bâtisseur Gustave Eiffel.

Les syndicats reprochent à la mairie une « recherche de rentabilité à tout prix et à court terme » et lui demandent « d’assurer la pérennité du monument et de l’entreprise qui le gère ».

L’équilibre économique de la tour Eiffel, qui a retrouvé en 2023 une fréquentation supérieure à ce qu’elle était avant la COVID-19, avec 6,3 millions de visiteurs, a été fragilisé par quelque 120 millions d’euros de manque à gagner lors des deux années de crise sanitaire (2020 et 2021).

Pour faire face, la SETE a bien été recapitalisée à hauteur de 60 millions d’euros en 2021. Mais aux pertes de recettes s’est ajoutée une facture supplémentaire équivalente – environ 130 millions d’euros – de surcoûts de travaux de rénovation, principalement liés à l’actuelle campagne de peinture, compliquée par la découverte de traces de plomb.