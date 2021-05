Europe

Comment la Finlande a su profiter d’être le « pays le plus heureux du monde »

(Helsinki) Jadis plutôt réputée pour sa nourriture jugée par certains sans saveur et ses hivers rudes et longs, la Finlande, sacrée pour la quatrième fois consécutive « pays le plus heureux du monde », a profité du titre pour améliorer son image à l’étranger, dopant le tourisme et les affaires.