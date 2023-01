Si possible, allez à WDW hors des vacances scolaires et des congés des Fêtes et de l’Action de grâce américaine. Les prix sont moins élevés et il y a moins de monde.

Si vous songez à planifier un séjour à Walt Disney World, voici quelques conseils pour profiter au maximum de l’expérience.

Choississez votre navette et votre transport

Le service d’autobus Mears Connect a pris la relève du Disney’s Magical Express. On demande 16 $ US par adulte et 13,50 $ US par enfant de 3 à 9 ans pour l’aller ou le retour. Selon la taille du groupe, un taxi ou les services Lyft ou Uber peuvent être avantageux. Un siège d’auto n’est pas garanti.

Tirez profit du système de transport gratuit dans WDW. De nombreuses options permettent d’aller aux parcs, aux hôtels et à Disney Springs, par autobus, par bateau, par la voie des airs dans le Skyliner et à pied.

Évitez les congés scolaires et les congés des Fêtes

Organisez votre visite

Vérifiez l’horaire d’ouverture des parcs, divulgués à l’avance sur le site web de WDW, afin de faire un choix judicieux. Des soirées spéciales sont régulièrement organisées à Magic Kingdom, diminuant la durée d’une journée habituelle.

Surveillez les offres

Les hôtels de la catégorie « Value », dans WDW, sont ceux qui coûtent le moins cher. Surveillez les offres, qui réduisent considérablement les prix.

Réutilisez le Magic Band

Apportez votre bracelet magique (Magic Band) d’un voyage précédent, s’il ne s’agit pas d’un premier séjour. Il est indispensable, puisqu’il permet d’entrer dans les parcs et de faire des achats sans avoir d’argent sur soi, S'il s'agit d'une première visite, sachez que le bracelet n'est pas fourni gratuitement.

Oubliez l'option Park Hopper

Ne prenez pas l’option Park Hopper s’il s’agit d’un premier séjour. Chaque parc a amplement à offrir. Disney Springs, un fabuleux centre de divertissement, de restauration et de magasinage, vaut aussi le détour après une journée bien remplie.

Gardez les manèges populaires pour la fin

À l’ouverture des parcs, ne vous dirigez pas vers les manèges les plus populaires, qui sont pris d’assaut. Attendez plutôt une dizaine de minutes avant la fermeture des parcs, pour vous mettre en ligne. L’attente sera beaucoup moins longue.

N'achetez pas de bouteilles d'eau !

Demandez des verres d’eau en commandant votre repas ou votre collation.

Réservez une place aux t-shirts Disney et robes de princesse dans votre valise

Le coût sera beaucoup moins élevé que si ces articles sont achetés sur place.