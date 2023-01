Les alligators, qui peuvent être observés à une courte distance d’Orlando, sont captivants. Immobiles, ils ne clignent jamais des yeux. L’absence de tout mouvement ne les rend que plus terrifiants. Jusqu’à ce qu’on découvre à quel point leurs chances de survie sont minces, dans les marais des Everglades. L’appréhension fait alors place à l’admiration.

Les expéditions à la découverte de la Floride dite « sauvage », telles qu’elles sont proposées par Wild Florida, avaient attiré notre attention. La perspective d’explorer une section des Everglades à bord d’un hydroglisseur était intrigante, tout comme la promesse de voir de près des alligators. En prime, il était possible de faire partie d’une visite guidée, qui venait nous chercher dans un hôtel à proximité d’où nous séjournions.

En ce mardi matin, une autre famille avait pris place dans un minibus de la société Grey Line Orlando Tours, en partance d’un hôtel de Walt Disney World, l’un des cinq lieux de rencontre proposés. Une quarantaine de minutes plus tard, bien préparés par notre guide Greg, nous arrivions à destination. Nous étions à la bonne place : les alligators étaient représentés sous diverses formes, un peu partout.

Avant de monter à bord de l’hydroglisseur, nous avons eu un peu de temps pour explorer le parc zoologique et faire notre première incursion dans le fascinant univers des alligators. Impassibles, ces derniers donnent l’impression de se moquer de la présence humaine. Sur la terre ferme, petits et grands ne bougent ab-so-lu-ment pas ! Mais postez-vous sur le vaste quai qui surplombe les eaux où ils se prélassent, et ils se masseront à vos pieds dans l’espoir de recevoir une gâterie.

À l’écart du parc, la curiosité nous incite à emprunter une très longue passerelle de bois qui mène à la découverte d’un paysage d’une beauté insoupçonnée. D’une longueur de 900 pi (274 m), celle-ci traverse un milieu humide d’un vert étonnant où pousse une essence particulière de cyprès.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE À l’écart du parc, une très longue passerelle de bois mène à la découverte d’un paysage d’une beauté insoupçonnée.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Une autre passerelle, au-dessus d’un écosystème totalement différent, mène aux hydroglisseurs.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Un milieu humide d’un vert étonnant, où pousse une essence particulière de cyprès, borde une partie du parc.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Les hydroglisseurs sont conçus pour que tous aient une excellente vue. L’hélice étant bruyante, des protecteurs sont fournis pour protéger les oreilles. Un manteau sera apprécié lorsqu’il fait frais.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Notre sympathique capitaine s’est frayé un chemin dans le vaste marais, glissant au-dessus de l’eau peu profonde et de la végétation. 1 /5









Il fallait emprunter une autre passerelle, au-dessus d’un écosystème totalement différent, pour se rendre jusqu’aux hydroglisseurs. La propriété privée de 300 acres donne en effet sur un immense marais, qui est public et se trouve à la source de l’eau qui coule pour former plus au sud les Everglades.

Des protecteurs étaient distribués afin de protéger nos oreilles du bruit produit par l’énorme hélice aérienne qui propulse l’embarcation. David, notre sympathique capitaine, s’est ensuite frayé un chemin dans le marais, glissant au-dessus de l’eau peu profonde et de la végétation. Il stoppait régulièrement l’embarcation au fond plat afin d’attirer notre attention sur différents oiseaux, dont un héron bleu et un pygargue à tête blanche. Après avoir vu un lapin sauvage, il a fait demi-tour pour s’assurer que nous l’apercevions à notre tour. Mais ce sont ses explications concernant les nombreux dangers qui guettent les alligators avant même leur naissance, et leur faible taux de survie, qui nous captivent. Nous étions tous émerveillés lorsqu’il nous a montré un jeune alligator d’environ un mètre de long à proximité du seul des trois nids repérés l’an dernier où sont parvenus à naître des petits.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Explorer une section des Everglades à bord d’un hydroglisseur est fascinant. On court la chance, en prime, de voir des alligators dans leur habitat naturel.

« Les alligators sont fascinants, a indiqué par la suite Sam Haught, cofondateur et copropriétaire de Wild Florida, lors d’un appel téléphonique. Ils sont la principale raison pour laquelle les touristes viennent dans notre parc. Qu’ils soient en voyage d’affaires ou en vacances, ils veulent à un certain moment découvrir la culture locale. Nous avons des hydroglisseurs parce que c’est ce que nous utilisons pour nous déplacer dans les marais, pour pêcher et chasser. »

Nous donnons un aperçu de ce à quoi la Floride ressemblait il y a des centaines d’années et nous aidons les gens à comprendre comment les eaux sont interconnectées. Sam Haught, cofondateur et copropriétaire de Wild Florida

L’ancien camping pour véhicules récréatifs, qui servait de terrain de jeu pour des mordus de la pêche, a changé de vocation il y a 14 ans. Découvrant à quel point les visiteurs adorent les animaux et aiment interagir avec eux, les propriétaires ont ajouté au fil des ans des animaux exotiques et des représentations mettant notamment en vedette des alligators, pour enrichir l’expérience.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Les animateurs distinguent les alligators les uns des autres et les connaissent par leur nom. Des représentations permettent d’admirer les reptiles aux puissantes mâchoires.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Impassibles, les alligators donnent l’impression de se moquer de la présence humaine.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Postez-vous sur le vaste quai qui surplombe les eaux où se prélassent les alligators, et ils se masseront à vos pieds dans l’espoir de recevoir une gâterie.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Les alligators sont les vedettes du parc Wild Florida. Des représentations ont lieu tous les jours pour les voir en action et mieux les comprendre.

PHOTO DANIELLE BONNEAU, LA PRESSE Le parc Wild Florida sert de refuge au perroquet Harley, qui est presque aveugle. D’autres animaux, provenant d’aussi loin que Madagascar, peuvent aussi être admirés. 1 /5









Ils ne se comparent pas à d’autres parcs à Orlando, comme Animal Kingdom, à Walt Disney World, et SeaWorld Orlando, qui sont dans une tout autre catégorie. « Nous ne sommes certainement pas aussi gros qu’eux, reconnaît Sam Haught. Mais ils permettent à de plus petits parcs comme nous d’être en activité. Ils attirent tellement de monde qu’une partie de leur clientèle veut à un certain moment sortir des sentiers battus et cherche un endroit plus petit, au rythme plus lent, avec un aspect local. »

Les plus aventureux peuvent aller jusqu’à déguster des plats mettant à l’honneur l’alligator. Ce n’est pas vraiment notre genre d’aventure…

Le transport vers Orlando a été offert gracieusement par Air Transat, qui n’a exercé aucun droit de regard sur ce reportage.