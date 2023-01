Se pousser aux Keys, en Floride, entre copines, sans conjoint ni enfant, est un projet un peu fou de premier voyage post-pandémique. Après 600 km ponctués de découvertes sur la vie aquatique, de coups de cœur culturels et d’activités inusitées, on peut affirmer que c’était une bonne idée. Récit.

PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE Le fort Jefferson dans le parc national des Dry Tortugas

Se balader dans un fort perdu

Réputé pour ses histoires de pirates et de trésors cachés, le parc national des Dry Tortugas, à une centaine de kilomètres au large de Key West, abrite le fort Jefferson. Sa construction a commencé en 1846, mais n’a jamais été achevée. Avec ses 16 millions de briques, le fort est l’œuvre de maçonnerie la plus imposante du continent américain. En plus d’être un arrêt de choix pour plus de 300 espèces d’oiseaux, le lieu historique est entouré d’une eau cristalline grouillante de poissons tropicaux multicolores. La plongée en apnée y est fabuleuse. On s’y rend en bateau (2,5 heures aller seulement) ou en hydravion (40 minutes).

PHOTO FOURNIE PAR THE TURTLE HOSPITAL Il est possible de visiter l’Hôpital des tortues à Marathon.

Au chevet des tortues malades

Mutilées par les bateaux, malades à cause de la pollution aquatique ou blessées par les débris marins, les tortues sont soignées et guéries à l’Hôpital des tortues, avant d’être retournées à la mer. La visite guidée (environ une heure et demie) permet de tout savoir sur les cinq espèces de tortues présentes aux Keys, dont la fabuleuse et gigantesque tortue luth (jusqu’à 2000 lb), en voie de disparition. La tournée des bassins extérieurs permet aux visiteurs de nourrir les pensionnaires (43 au moment de notre passage) et d’assister à leur convalescence. L’achat de petits souvenirs, dans la boutique placée à la sortie, aide à maintenir les activités du centre.

PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE En chemin vers Key West, un arrêt à la Brasserie Florida Keys s’impose.

Goûter aux bières locales

À mi-chemin vers Key West, un arrêt à la Brasserie Florida Keys s’impose. Il y a six ans, le Torontois Craig McBay et sa conjointe Cheryl ont ouvert cette microbrasserie, la toute première des Keys. Si lui s’occupe de créer des parfums de bières originaux (aux accents de piments jalapenos, d’hibiscus ou de cerise), c’est elle qui se charge de rendre l’endroit chaleureux… et festif ! Des groupes locaux offrent tous les soirs des performances dans les jardins situés dans l’arrière-cour. C’est d’ailleurs là que règne la vedette de l’endroit, le chat Purr Monster, qui a son propre compte Instagram. Un camion de bouffe de rue mexicaine, garé à côté de l’établissement, propose tacos, burritos et quesadillas à prix abordables.

PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE Balade en catamaran au coucher du soleil

Sur l’eau et dans l’eau

C’est un incontournable aux Keys : il faut planifier une balade sur l’eau ou dans l’eau. De nombreuses activités nautiques s’offrent aux visiteurs, proposées par différentes entreprises privées locales. Il vaut mieux bien magasiner son activité, négocier et réserver, tout en restant flexible ; il n’est pas rare que les intempéries forcent le report. Coup de cœur pour le tour écologique de l’arrière-pays de Key West, une aventure de quatre heures et demie qui permet de tester la plongée en apnée, le kayak dans les mangroves et la planche à pagaie près d’un banc de sable au milieu de la mer. Une autre bonne idée : attraper une balade en catamaran au coucher du soleil, un classique indémodable, à savourer avec une margarita givrée à la main.

Island Adventure Eco Tour

Tour de catamaran au crépuscule

PHOTO FOURNIE PAR GET UP AND GO Get Up and Go Kayaking offre des kayaks transparents.

En route vers Key West, trois arrêts intéressants

Islamorada : tournée gratuite du marché et de la marina Robbie

Marathon : visite de l’Aquarium des Keys de Floride

Île de Sugarloaf : tour de deux heures en kayak au fond transparent avec Get Up and Go Kayaking

PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE Le Conservatoire de papillons et de la nature vaut la peine de s’y arrêter pour une visite.

À Key West, deux visites à faire

Conservatoire de papillons et de la nature

Le Phare et les quartiers du gardien

PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE Bol de smoothie à base de lait de coco de Date & Thyme

Quoi manger

Le vivaneau jaune à la Matecumbe (échalotes, tomates, basilic, citron et câpre), plat signature de l’effervescent restaurant The Fish House, à Key Largo.

Au déjeuner, le bol de smoothie à base de lait de coco de Date & Thyme, un café qui propose un menu bio, végétalien et sans gluten à Key West.

Une crème glacée au parfum de tarte à la lime chez Flamingo Crossing, à Key West, un comptoir de douceurs glacées dont des sorbets et des yogourts glacés faits maison.

Les raviolis moelleux et délicats au homard du Cafe Marquesa, niché dans un joli bâtiment turquoise de la rue Fleming, dans le quartier historique de Key West.

PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE L'hôtel Oceans Edge est entouré de piscines somptueuses.

Où dormir

À Key Largo : dans l’une des 23 maisonnettes jaunes du chaleureux Bay Harbor and Coconut Bay Lodge (deux nuits minimum).

À Marathon : au chic et luxueux complexe hôtelier Isla Bella ouvert en 2019.

À Key West : à l’hôtel Oceans Edge, entouré de piscines somptueuses, face à la marina.

Comment s’y rendre

En vol direct avec Air Transat, arrivée à Miami (à 1 h 20 min de l’entrée des Keys en voiture), à Fort Lauderdale (à 1 h 45 min) ou à Fort Myers (3 h 20 min)

Une partie des frais de ce voyage a été payée par l’Office de tourisme des Keys de Floride et de Key West, qui n’a eu aucun droit de regard sur ce reportage.