The Old Country Store and Museum est une institution au New Hampshire.

Oscillant entre tradition et modernité, les magasins généraux de la Nouvelle-Angleterre offrent un condensé de nostalgie et de fins produits. Partir à leur découverte, c’est faire un bref retour au XIXe siècle et mettre un pied dans l’Amérique profonde. Nous avons pris la route des magasins généraux au New Hampshire, un État américain qui compte encore certains de ces témoins d’un autre temps.

North Woodstock (montagnes Blanches) : un des meilleurs sirops d’érable de l’État !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une pièce du magasin est consacrée à l’histoire des Fadden, famille productrice de sirop.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Fadden’s General Store & Maple Sugarhouse a pignon sur rue depuis 1896.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le magasin est exploité par les descendants des fondateurs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les conserves de Debbie D’s, une petite entreprise du New Hampshire

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une fenêtre sur une autre époque 1 /5









Voilà 126 ans que les Fadden tiennent boutique dans la rue principale de North Woodstock, un petit village qui peut servir de camp de base à l’exploration des montagnes Blanches, appréciées des randonneurs. À l’intérieur de ce grand bâtiment reconnaissable à son clin de bois jaune, on trouve une marchandise éclectique, qui va des denrées alimentaires aux accessoires de camping et souvenirs très typés du New Hampshire.

Mais c’est surtout le sirop d’érable qui attire les clients au Fadden’s General Store & Maple Sugarhouse. La famille entaille des érables depuis près de 200 ans et produit du sirop, d’abord de façon artisanale, puis commerciale, depuis 1930. « Huit fois nommé meilleur sirop de l’État ! », lance fièrement James Fadden, qui a repris le flambeau de l’entreprise familiale après la mort de son père Jim, en 2018.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE James Fadden montre les prix remportés par son sirop d’érable au fil des ans.

Le sirop d’érable des Fadden a même remporté la Governor’s Cup, le couronnant meilleur sirop d’érable des États-Unis.

L’acériculteur nous montre fièrement le trophée qui confirme ses propos, ainsi que les rubans bleus remis par la New Hampshire Maple Process Association. Encore aujourd’hui, ce sirop est fabriqué à deux pas du magasin. La famille possède 9000 entailles reliées par 40 km de tubulures. En saison, l’érablière est ouverte au public et des visites guidées sont organisées.

Le magasin général abrite également un petit musée où sont exposés quelques artefacts et pièces d’équipement utilisés par la famille à ses débuts. Mais, n’espérez pas y percer le mystère du succès de ce sirop. « Mon père plaisanterait et vous dirait que c’est le cuisinier, mais je dirais probablement que c’est l’environnement, la préparation et la chance, peut-être », laisse tomber James Fadden, énigmatique.

Il est vrai que les Québécois n’ont pas besoin de conduire jusqu’au New Hampshire pour trouver du bon sirop d’érable, d’autant plus qu’il est ici vendu à prix d’or : 12,95 $ US pour 16 oz (473 ml). Mais la curiosité vaut le détour.

Country stores Très répandus dans les villages américains jusqu’au siècle dernier, les magasins généraux, aussi appelés country stores, n’avaient alors rien d’exceptionnel et n’étaient surtout pas une destination touristique. Les villageois y trouvaient des biens de première nécessité : outils, papier, crayons, mélasse, farine, vêtements à commander dans des catalogues. Puis sont arrivés l’après-guerre, les grands magasins, les autoroutes et le commerce en ligne qui permet désormais d’avoir facilement accès au vaste magasin général planétaire. Certains de ces petits magasins ont fermé, mais nombre d’entre eux ont résisté, valsant entre tradition et nouveauté, entre clientèle locale et touristique, entre bonbons à « une cenne » et vins nature.

À rapporter Du sirop d’érable, of course ! « Ils ne vous laisseront pas rentrer au Canada, prévient James Fadden. Ce serait un sacrilège ! » Fadden’s General Store & Maple Sugarhouse 109 Main Street, North Woodstock Consultez le site du Fadden’s General Store & Maple Sugarhouse (en anglais)

Dans les environs PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Franconia Notch State Park est situé à quelques minutes de voiture de North Woodstock. Près du mont Cannon, le sentier de randonnée Artists Bluff/Bald Mountain, une boucle de 2,4 km, offre un bon rendement vue/effort.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Du haut du mont Bald nous attend un point de vue magnifique sur son voisin le mont Cannon, une station de ski en hiver.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Entre le mont Cannon et North Woodstock, à Lincoln, The Basin est un chef-d’œuvre géologique qui date de la période glaciaire. Dans cette cuvette taillée dans la pierre se jette un torrent d’eau vive et claire.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Au départ de North Woodstock, le Café Lafayette Dinner Train offre une expérience gastronomique sur rails dans le cadre d’un circuit de deux heures qui s’étale sur 32 km.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dans une ambiance « années 1950 », qui évoque aussi un peu celle du film The Darjeeling Limited, de Wes Anderson, les passagers voyagent à bord de voitures de train d’époque, dont une ancienne du Canadien National.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE On y sert un repas cinq services correct, à partir de 95 $ US par personne (voyage en train inclus).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pour dormir dans l’une de ses chambres rustiques ou déguster l’une des bières brassées sur place, on s’arrête à la Woodstock Inn Brewery, à North Woodstock. 1 /7













Holderness (région des lacs) : chic et délices

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Taylor Sawatzki sert un client au Squam Lake MarketPlace.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les pâtisseries sont faites maison.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE On y trouve aussi quelques souvenirs de la région.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le magasin sert de savoureux sandwichs, paninis et wraps préparés sur place.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le bâtiment du Squam Lake MarketPlace a été rénové par les propriétaires. 1 /5









La route qui mène à Holderness, un petit village situé en bordure du lac Squam, dans la région des lacs, a quelque chose de magique et de mystérieux : sinueuse, entourée de grands feuillus et enveloppée d’une légère brume en ce matin pluvieux de septembre. L’effervescence touristique estivale s’est estompée avec l’arrivée de l’automne. Les bateaux sont remisés. Le village est redevenu lui-même avec, en son cœur, le Squam Lake MarketPlace, un ancien magasin général, racheté en 2012 par les anciens propriétaires de l’hôtel voisin. Ayant l’habitude de fréquenter la région lors de leurs vacances, Cindy Foster, son mari Ray et leur fille Taylor ont quitté la Californie pour s’établir à Holderness, il y a une vingtaine d’années.

En 2012 donc, le Holderness General Store s’est retrouvé mis à l’encan après une reprise bancaire. « Certains résidants voulaient que le magasin reste le cœur de la communauté, alors ils nous ont poussés et aidés à trouver le financement, explique Cindy Foster. C’est ainsi que nous avons pu avoir le magasin. »

Ce magasin est le seul de cette petite ville d’environ 2000 habitants.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Taylor Sawatzki et Cindy Foster

Nous voulions le faire pour la communauté. Avoir un endroit où tout le monde peut venir. Quand on a ouvert, les gens faisaient la file pour des sandwichs. On ne se doutait pas que ce serait si achalandé ! Cindy Foster, copropriétaire du Squam Lake MarketPlace

Aujourd’hui géré par Taylor Sawatzki, le commerce s’est adapté aux goûts du jour (latté à la citrouille et espresso compris !).

À la fois café, caviste, épicerie fine, restaurant et boutique d’accessoires pour la maison, le Squam Lake MarketPlace mise sur les produits artisanaux, locaux le plus possible. Le magasin a même une gamme de bières et un pinot noir fabriqués pour lui par une microbrasserie du New Hampshire et un vigneron de l’Oregon.

On y trouve aussi des fromages fins ainsi que les sandwichs à la crème glacée maison qui font la renommée de l’endroit. « Ce qui nous rend uniques, c’est que nous faisons tout à partir de zéro, même notre mélange d’épices pour le latté à la citrouille », affirme Cindy Foster.

Le menu pour emporter — on ne peut pas manger sur place — est diversifié. On y sert des déjeuners, des paninis, des wraps et des salades. Un arrêt obligé sur la route ou avant de partir en randonnée !

Fermé les mardis, ainsi qu’en janvier et février

À rapporter Du vin et des bières de microbrasseries locales ainsi qu’un sandwich et un biscuit aux bananes (ou à la mélasse !) pour la route. Squam Lake MarketPlace 863, Daniel Webster Highway U.S. 3, Holderness Consultez le site du Squam Lake MarketPlace (en anglais)

Dans les environs PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le pont couvert de la rivière Squam est relativement récent. Il a été construit en 1990 à la demande des citoyens afin de remplacer un pont en acier et en béton qui avait été condamné.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pendant la période estivale, il est possible de louer une embarcation pour explorer le lac Squam. Squam Lake Cruises propose des croisières sur ponton jusqu’à la mi-octobre. 1 /2



Moultonborough (région des lacs) : l’un des plus anciens… des États-Unis !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une vieille caisse toujours en fonction

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ici, les cornichons sont servis à même la jarre.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un frigo qui a du cachet !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le cheddar vieilli est servi à la demande.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE À l’étage, de nombreux artefacts et antiquités sont exposés, un peu pêle-mêle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE À l’extérieur, une ancienne affiche de Coca-Cola donne le ton. 1 /6











La légende veut qu’il s’agisse du plus ancien magasin général des États-Unis. « Un des plus vieux, oui », précise Jo Hayden, qui est aujourd’hui copropriétaire avec ses parents, Steve et Cil Holden, du commerce fondé en 1781. On ne s’étonnerait pas de trouver, oubliée dans un coin, une pièce de monnaie qui date d’avant la guerre civile américaine. Bien que les outils aient été remplacés par des jouets, souvenirs, confitures, vêtements et bonbons, The Old Country Store and Museum a conservé des bribes d’autrefois. La vieille caisse qui n’additionne ni ne soustrait, la tout aussi vieille balance, les anciennes boîtes à glace transformées en réfrigérateurs modernes : l’endroit est un lieu touristique en soi.

Ce sont d’ailleurs principalement des touristes qui le visitent aujourd’hui et ça se reflète dans les prix. Mais quelques habitants viennent aussi, Cindy Foster du Squam Lake MarketPlace nous a raconté y avoir emmené sa fille souvent.

On peut passer beaucoup de temps à explorer les allées et les recoins de ce magasin qui a été agrandi quelques fois au fil des ans.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le magasin regorge d’objets hétéroclites.

Le plus général des magasins que nous avons visités, c’est lui. On s’y rend forcément si on cherche quelque chose et encore plus si on ne cherche rien. Un bâton en bois qui prédit la météo, l’Almanach des fermiers 2022, une canne en bois, un drapeau des États-Unis, une boîte aux lettres, pourquoi pas ?

Les gourmands y trouveront aussi leur compte au comptoir de bonbons vendus à l’unité ou devant l’étalage des confitures – The Old Country Store and Museum a sa marque maison. C’est aussi l’un des rares magasins généraux à faire vieillir encore sur place de grandes meules de cheddar, servies à côté de la caisse et fractionnées sur commande. Un produit fort populaire, tout comme les cornichons amers ou à l’aneth qu’on saisit à même la jarre.

Le plongeon dans l’histoire se poursuit à l’étage où sont exposés, dans une vaste pièce, une variété d’antiquités et d’outils anciens provenant de la collection personnelle des propriétaires. Envie d’en savoir plus sur l’histoire du lieu qui a abrité aussi, au fil des ans, des réunions municipales, une bibliothèque, un bureau de poste et un restaurant ? Steve Holden, propriétaire depuis 1973, a écrit un livre… qui est vendu au magasin.

À rapporter Des jouets anciens pour les enfants et un cornichon à l’aneth (à manger avant de rentrer au pays !) The Old Country Store and Museum 1011, Whittier Highway, Moultonborough Consultez le site du Old Country Store and Museum (en anglais)

Dans les environs PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Gros coup de cœur pour la petite ville de Meredith, située en bordure du lac Winnipesaukee. Dans la rue principale, dans une salle de dégustation invitante, Hermit Woods Winery propose une sélection de vins de fruits autres que le raisin. Une belle découverte !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Bob Montana, créateur d’Archie, a habité Meredith pendant 35 ans. Le centre-ville compte une trentaine de sculptures, pour la plupart réalisées dans le cadre de la 9 e édition de la Meredith Sculpture Walk, dont la carte du circuit est offerte en ligne.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Giant Steps, une sculpture de Joe Carpineto 1 /3





Milton Mills (frontière du Maine) : le cœur du village

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La partie restaurant occupe une place importante à l’Ira Miller’s General Store.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le lieu a été restauré par Roy Darling pour mettre en valeur les matériaux de l’époque.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE À l’occasion, le magasin accueille des artistes pour des concerts intimes.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des cornichons servis de la jarre, un classique

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Deux affiches, deux époques 1 /5









Devant la machine à gommes, deux enfants enfilent pièce sur pièce. « S’ils ont une gomme noire, ils ont une crème glacée gratuite », explique Amy Darling. Nous voici à la frontière du Maine, dans une petite communauté d’à peine 300 âmes. Le village, jadis industriel, compte bien une bibliothèque, un joli parc au bord d’une rivière, une chapelle en voie d’être transformée en centre d’art, mais l’Ira Miller’s General Store est assurément le cœur de ce bled.

Ne vous laissez pas effrayer par Millie May Miller, l’épouvantail en talons hauts assis à l’entrée du magasin. Tous sont accueillis chaleureusement ici. Le magasin a été fondé en 1880 par Ira Miller, un homme originaire du Maine qui y vendait denrées, souliers, huiles, médicaments et outils agricoles. Il est un magasin général depuis toujours, avec quelques périodes de fermeture.

Lorsque Amy Darling est arrivée à Milton Mills avec son mari Roy et leurs trois enfants, on y vendait de la pizza. « Mes enfants [aujourd’hui au nombre de cinq] ont en quelque sorte grandi en venant ici », raconte-t-elle. Puis, le bâtiment a été vendu et le commerce a fermé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Roy et Amy Darling, avec leur chien Ila

Le magasin, c’est le pouls de la communauté. Amy Darling, copropriétaire du magasin

Déterminé à ressusciter l’endroit, le couple a fait une offre au propriétaire, qui l’a acceptée.

« Nous avons tout défait pour restaurer ce qui pouvait l’être, pour faire en sorte de le ramener le plus près possible de l’original. » Entrepreneur en construction, Roy Darling a mis 18 mois pour rénover l’endroit. Les planchers originaux ont été restaurés. Recouverts de plâtre, les murs originaux en bois ont été dévoilés. Un piano attend les musiciens qui veulent y pousser quelques notes et on peut même s’attabler pour manger ou prendre un café.

Situé sur le chemin menant aux lacs, le magasin, qui a ouvert en 2019, juste avant la pandémie, attire aussi les automobilistes de passage, particulièrement en été. On y trouve entre autres des produits alimentaires de base, des jouets, des produits naturels et des bijoux confectionnés par des artistes locaux.

« Notre offre de nourriture est vraiment basée sur ma connaissance de ce dont j’avais toujours besoin », note la propriétaire.

Le couple sert aussi des déjeuners et, pour le lunch, une sélection de sandwichs créés à partir d’ingrédients du nord-est du pays : les charcuteries de Boar’s Head (New York), le fromage Cabot (Vermont) et les condiments Stonewall Kitchen (Maine). Et ici aussi, on sert fièrement des cornichons directement de la jarre.

À rapporter Un pot de beurre d’arachides épicé maison Ira Miller’s General Store 48, Main Street, Milton Mills Consultez le site du Ira Miller’s General Store (en anglais)

Dans les environs PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE À Milton Mills, le parc Waumbeck offre un joli et apaisant point de vue.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ces bernaches semblent des habituées de l’endroit.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La chapelle Liberty a récemment été peinte en noir et, selon Amy Darling, sera transformée en centre d’art.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dans la région, le gîte Top of the Ridge Farm, à New Durham, est l’endroit où se poser. En fait, il mérite à lui seul une visite dans le coin.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Exploité par les sympathiques Tatiana et Gino, deux Européens installés au New Hampshire, le gîte est aménagé dans une ancienne maison de ferme qu’ils ont eux-mêmes rénovée (pendant quatre ans !) en respectant le cachet de l’époque.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le gîte compte quatre chambres (pour adultes seulement), à partir de 179 $ la nuitée.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Lieu de relaxation, le gîte est entouré de six acres de prairie et de forêt et, par temps clair, offre une vue magnifique sur le mont Washington.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La rivière Merrymeeting ravira les amateurs de kayak et de planche à pagaie avec ses serpentins. On y accède à partir de la route 11. Apportez vos embarcations. 1 /8















Barrington : biscuits au gingembre et « Snappy Old Cheese »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le magasin est reconnu pour son « Snappy Old Cheese », un cheddar offert dans plusieurs variétés, de deux à six ans de vieillissement.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ce magasin général attire l’attention.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des confiseries plus modernes côtoient les classiques. Oserez-vous y goûter ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE De nombreux produits gourmets de la Nouvelle-Angleterre se trouvent sur les étalages.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le sirop d’érable est un produit très populaire dans les magasins généraux du New Hampshire.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Même si les coûts d’approvisionnement ont augmenté, Greg Bolton tient à conserver une jarre de bonbons à 1 cent.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Situé au carrefour de deux routes principales, le Calef’s Country Store ne connaît pas de baisse d’achalandage. 1 /7













Au Calef’s Country Store, certaines choses ont changé au fil des ans, d’autres très peu. On y vend encore des cornichons en jarre et du fromage vieilli, comme dans d’autres magasins qui ont souhaité conserver cette tradition. Mais on y trouve aussi un comptoir deli (avec une grande sélection de sandwichs et de salades), des biscuits pour chiens « entièrement naturels », les sirops à cocktails de Wood Stove Kitchen, une petite entreprise du coin, et même des insectes enrobés de chocolat !

« Ç’a toujours été le centre de la ville et ç’a toujours été une sorte de magasin où vous pouvez trouver beaucoup de choses différentes », affirme Greg Bolton, copropriétaire du magasin depuis 2012.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Greg Bolton, copropriétaire du Calef’s Country Store, à Barrington, depuis 2012

Nous vendons beaucoup plus de produits alimentaires qu’à l’époque où l’on pouvait acheter des pneus, du kérosène, des clous et des marteaux, alors que c’était un véritable magasin général. Greg Bolton, copropriétaire du magasin

Situé au carrefour de deux routes achalandées, le magasin attire un grand nombre de clients de passage. Mais il demeure aussi bien ancré dans sa communauté. « Tous ceux qui vivent en ville, si quelqu’un vient leur rendre visite, ils les emmènent ici. »

Les enfants aussi sont nombreux. Ici, on trouve encore, symboliquement, des fameux penny candies, ces bonbons à 1 cent. « Beaucoup de magasins vendent au poids maintenant, donc vous achetez un sac et vous le mettez sur la balance et c’est calculé au kilo. On le fait toujours à la pièce parce que, pour beaucoup d’enfants, c’est une sorte de leçon de mathématiques. Au poids, c’est abstrait. C’est plus simple pour les caissiers, mais pas aussi authentique. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU CALEF’S COUNTRY STORE Sixty Years of Cuttin’ the Cheese

Certains viennent aussi saluer Joel Sherburne, un employé de très longue date (65 ans de service !) qui est enraciné dans le magasin, mais qui était malheureusement absent lors de notre visite. « Il a 82 ans. C’est le seul travail qu’il a jamais eu, raconte M. Bolton. Il a habité en ville toute sa vie. C’est un personnage. » Un personnage qui est même en vedette dans Sixty Years of Cuttin’ the Cheese, un livre rédigé par une écrivaine du New Hampshire lors du 150e anniversaire du Calef’s Country Store, en 2017. Relatant principalement l’histoire du magasin, l’ouvrage suggère également d’autres magasins généraux qui valent le détour en Nouvelle-Angleterre.

Le magasin a longtemps été une entreprise familiale. Greg Bolton en est le deuxième propriétaire qui ne soit pas issu de la famille des fondateurs. Mais, encore aujourd’hui, l’endroit reste célèbre pour son « Snappy Old Cheese », un fromage offert dans plusieurs variétés, plus ou moins fortes, qu’il faut déguster sur des biscuits au gingembre.

À rapporter Un morceau de « Snappy Old Cheese » (le Rat Trap, mi-fort et très crémeux, est le plus populaire), des biscuits au gingembre et beaucoup de bonbons ! Calef’s Country Store 606, Franklin Pierce Highway, Barrington Consultez le site du Calef’s Country Store (en anglais)