Amoureux de moto depuis sa tendre enfance, Jeff Boudreault a toujours rêvé d’ailleurs. Avec la fin du tournage de District 31, le comédien a saisi sa chance et s’est embarqué dans le voyage de sa vie, seul avec sa bécane aventurière dans l’arrière-pays du Far West américain. La Presse gardera contact avec lui pendant tout l’été.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Jeff Boudreault a décollé de Montréal vendredi dernier, direction Denver, où l’attendait sa moto, envoyée quelques jours plus tôt par l’entreprise AmeriKaMoto. C’est dans les locaux de l’entreprise de Candiac que nous avons rencontré l’acteur, qui retenait difficilement son enthousiasme contagieux.

« Au début de la vingtaine, je n’avais pas d’attaches, pas de job, je me suis imaginé que je pourrais partir faire un trip de fou, se souvient celui que l’on aussi vu récemment dans La Maison-Bleue. Mais j’avais déjà ma blonde Catherine et, au Lac-Saint-Jean, c’était une autre mentalité à l’époque, on dirait que ça pressait de tomber dans la vie, c’est-à-dire d’avoir des enfants puis une maison, c’était comme ça. »

« Aussi, jamais je n’aurais pensé être acteur non plus, moi je pensais faire ma vie au Lac ! Ça m’a donc toujours couru après cette idée de faire un long voyage à moto. J’avais dans l’idée de partir pour mes 50 ans, mais ma blonde a vu que je grafignais, elle m’a proposé de le faire dès cette année. On attendait d’avoir la bonne fenêtre, on l’a. »

Jeff Boudreault est actuellement au Colorado, il comptait y rester environ deux semaines. Il ira ensuite rejoindre un ami à Salt Lake City, dans l’Utah, en passant par le désert de Moab, s’il ne fait pas trop chaud. Ce sera ensuite le Nevada jusqu’au parc national de Yosemite, en Californie, État qu’il entend ensuite parcourir du nord au sud. Enfin, le retour se fera en partie par la mythique route 66, en passant notamment par Nashville et Memphis — incontournables pour Boudreault, grand amateur de musique country.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Tout l’équipement nécessaire à son voyage est empaqueté avec soin dans les sacoches de la moto de Jeff Boudreault.

Jouer dans le gravier

Le motocycliste avalera des dizaines de milliers de kilomètres de bitume avant de revenir chez lui à Bromont, à temps pour s’asseoir dans la chaise d’animateur de l’émission matinale à Rythme FM, nouveau défi qu’il n’a pu refuser, mais qui l’a forcé à réviser la durée de son voyage, passée de 75 jours à 58.

Boudreault compte rouler sur de beaux tronçons de route comme la fameuse Pacific Coast Highway, mais 60 % de son parcours se fera loin du bitume, sur les Backcountry Discovery Routes. Les BDR, comme on les appelle dans le milieu, sont un vaste réseau de sentiers, chemins forestiers et routes de service en terres publiques, concentrés pour l’instant dans l’ouest et dans le nord-est des États-Unis.

« Le type de moto que j’ai se prête magnifiquement bien à ces régions-là, soutient Jeff Boudreault. Parce que ce qui me branche à moto, c’est quand je joue dans les chemins de gravelle. Je me demande tout le temps ce qu’il y a au bout. Et il y a justement des points de vue que, souvent, on ne voit pas autrement. »

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT Camping près de Kremmling, à l’ouest de Denver, au Colorado. « Avant de prendre la route vers Kremmling, on a rencontré un gars qui nous a suggéré la 119, à l’ouest de Boulder, raconte Jeff Boudreault. C’est la première route que j’arpente au Colorado, et c’est la plus belle que j’ai faite de ma vie ! Tu roules à travers les canyons, c’est hallucinant ! »

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT Les Backcountry Discovery Routes du Colorado ont amené Jeff Boudreault au sommet de sentiers tracés à plus de 3075 m d’altitude. Avec la victoire de l’Avalanche, il pensait toutefois retourner à Denver pour les célébrations de la Coupe Stanley : « Je connais bien les parents de Samuel Girard, qui vient de Roberval, je pourrais aller les rejoindre, suggère-t-il. Après, je pourrai aller retrouver la BDR [Backcountry Discovery Routes] par l’autoroute, même si je déteste ça. Mais le jeu en vaut peut-être la chandelle ! »

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT Jeff Boudreault a partagé une partie de sa route avec Claude Auger, motocycliste québécois qui parcourt l’Amérique du Nord avec sa moto et son véhicule récréatif : « C’est son point de chute quand il choisit de partir en randonnée à deux roues », explique Jeff Boudreault. 1 /3





Jusqu’à présent, c’est la plus belle ride de ma vie et ça ne fait que commencer, je n’ai rien vu encore ! Jeff Boudreault, joint au Colorado quelques jours après son départ

Se mettre en danger

Mais partir tout seul, comme ça, est-ce que ça vient avec une certaine dose d’appréhension ? « Un peu… J’ai hâte de voir comment je vais arriver à gérer le risque, reconnaît le comédien de 48 ans. Mais j’ai aussi toujours dit que si tes rêves ne te font pas peur, c’est qu’ils ne sont pas assez gros. Faut se mettre en danger. Les acteurs, justement, on n’a pas le choix, si on ne se met pas en danger, on ne travaille pas. Cela dit, même si je suis habitué à faire du hard enduro, je compte faire du tourisme, ça va être plus contemplatif. »

C’est mon Compostelle à moi, je veux aller à la rencontre des gens, mais aussi à ma propre rencontre. Jeff Boudreault

Jeff Boudreault prépare son voyage depuis déjà plus d’un an ; il dit avoir passé au moins 10 heures par semaine à le planifier. « Je me suis documenté pour déterminer quel équipement je voulais vraiment avoir, quels pneus choisir, sinon pour regarder des cartes, analyser un peu le trajet, nous dit-il. Aussi, simplement pour tripper, me faire rêver un peu en attendant le grand jour. »

C’est donc une véritable machine de guerre qu’il a fait livrer au Colorado ; sa KTM 890 Adventure est équipée de tous les dispositifs qui permettent de l’amener loin hors route, alors que chaque centimètre cube des sacoches est savamment rempli : trousse de premiers soins, outils, équipement de camping complet, GPS, appareils de tournage vidéo – le motocycliste va en effet témoigner de son aventure dans des capsules qui seront diffusées l’an prochain à Motosports.tv, sur les ondes de TVA Sports. À suivre !

Faire livrer sa moto à destination PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Bernard Viau, propriétaire d’AmeriKaMoto, transporte la moto de Jeff Boudreault, qui sera chargée dans un semi-remorque à destination de Denver, au Colorado. Faire livrer sa moto à destination, c’est le service que propose l’entreprise AmeriKaMoto, de Candiac. « Partir de chez nous, c’est 5000 km de plus et je me trouvais à perdre quatre ou cinq jours, explique Jeff Boudreault. Avec l’essence, la nourriture, les hôtels, les changements d’huile et peut-être un remplacement de pneu supplémentaire, ça ne valait pas le coup. » Le service de livraison aller-retour avec AmeriKaMoto coûte 1399 $, frais de dédouanement compris. Pour ceux qui préfèrent voyager avec un peu plus d’encadrement, on offre aussi un forfait de groupe qui comprend tout, y compris des guides expérimentés. Pour l’instant, on reste sur le bitume, mais AmeriKaMoto songe à ajouter des itinéraires pour motos aventurières dans un avenir pas si lointain. Consultez le site web d’AmeriKaMoto