Un guide resto pour les fans de Sex and the City

La nouvelle saison de Sex and the City, And Just Like That, vous fait rêver de New York ? Le site CableTV.com a créé une carte interactive qui fera le bonheur des fans de la célèbre série.

Laila Maalouf La Presse

En plus, non seulement on nous dit à quelle occasion et dans quel épisode les quatre amies s’y sont rendues, mais aussi nous avons droit à un extrait vidéo.

On y trouve ainsi une douzaine de restaurants, de bars et de cafés qui feront revivre des moments inoubliables des six saisons ou du premier film, comme la fois où Carrie et Big dînent à Central Park et atterrissent dans le lac.

Des icônes de martinis servent en outre à classer les établissements par catégories de prix.