États-Unis

Campagne inédite à New York pour relancer le tourisme

(New York) Comment faire revenir les touristes ? Forte d’une campagne de vaccination anti-COVID-19 menée tambour battant et d’un taux de positivité désormais inférieur à 5 %, New York espère redevenir une ville attractive avant les autres et lancera en juin une opération de communication d’une ampleur inédite.