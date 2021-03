Les préparatifs pour célébrer en grand le 50e anniversaire de Walt Disney World, en Floride, vont bon train, même si plusieurs éléments demeurent incertains. Les festivités seront officiellement lancées le 1er octobre et se dérouleront pendant 18 mois. Elles profiteront de l’appui d’un allié de taille, le sympathique rat d’égout Rémy, puisque cette même date été retenue pour l’ouverture très attendue du manège Remy’s Ratatouille Adventure.

Danielle Bonneau

La Presse

Dans le parc d’attraction Epcot, une section entière a été créée à l’arrière du pavillon de la France pour accueillir le manège, ainsi qu’une nouvelle crêperie. Cette dernière recevra aussi ses premiers clients le 1er octobre. L’attraction, qui devait être inaugurée l’été dernier, transportera les visiteurs dans l’univers du film d’animation Ratatouille, de Pixar. Elle leur en fera voir de toutes les couleurs, à l’instar du populaire manège Ratatouille : l’aventure totalement toquée de Rémy, à Disneyland Paris. Le sens de l’odorat sera aussi apparemment mis à contribution…

Walt Disney World a énormément changé depuis son ouverture, le 1er octobre 1971. Il ne comprenait alors qu’une petite section du parc Magic Kingdom et trois hôtels autour de l’étendue d’eau qui lui fait face (Disney’s Contemporary Resort, Disney’s Polynesian Resort et Disney’s Fort Wilderness Resort and Campground). Il comporte dorénavant quatre parcs d’attraction en constante évolution (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios et Animal Kingdom), deux parcs d’attractions aquatiques, de nombreux hôtels et Disney Springs, un vaste complexe de divertissement bondé de restaurants et de boutiques.

Le 50e anniversaire est anticipé de longue date. Les informations commencent à filtrer pour stimuler l’intérêt. On ignore toutefois quand les spectaculaires feux d’artifices et les défilés mettant en vedette les célèbres personnages de Disney seront en mesure de reprendre. La situation pourrait évoluer rapidement. En Californie, Disney espère rouvrir son parc d’attractions Disneyland d’ici la fin d’avril.