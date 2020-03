À l’aide de la technologie 3D, petits et grands seront mis à contribution pour créer des fils d’araignée et mener à bien la mission qui leur sera confiée dans un manège inédit mettant en vedette Spider-Man.

Spider-Man et ses complices dans l’univers de Marvel joindront leurs forces le 18 juillet pour accueillir les visiteurs dans le nouveau Campus Avengers, à Disneyland, en Californie.

Danielle Bonneau

La Presse

Pour marquer l’inauguration de ce vaste espace voué aux superhéros de la franchise Marvel, un manège inédit mettra en vedette Spider-Man, interprété par Tom Holland. À l’aide de la technologie 3D, petits et grands seront mis à contribution pour créer des fils d’araignée et mener à bien la mission qui leur sera confiée.

Le nouvel univers se veut interactif, a dévoilé Disney dans un communiqué. Dans le but de recruter et entraîner la nouvelle génération de héros et d’héroïnes, Docteur Strange démontrera son savoir-faire dans un lieu mystique qui lui sera consacré. Les apprentis pourraient avoir la chance de rencontrer Iron Man dans sa nouvelle armure, Mark 80. D’autres personnages de films comme Ant-Man, The Wasp, Guardians of the Galaxy, Black Widow, Black Panther, Captain America et Captain Marvel seront aussi mis à contribution.

Le populaire manège Guardians of the Galaxy – Mission : Breakout (qui résulte de la métamorphose de l’ancien manège Tower of Terror) fera alors partie du Campus Marvel. Cette nouvelle section s’intégrera dans le parc Disney California Adventure, l’un des deux parcs qui composent Disneyland Resort. Le territoire consacré à la guerre des étoiles, Star Wars : Galaxy’s Edge, qui a ouvert l’an dernier, se trouve dans le second parc (Disneyland).