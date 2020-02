(Ocala, Floride) Passionnés de chevaux ? Vous avez certainement déjà entendu parler d’Ocala, réputé pour ses élevages de pur-sang. À une heure et demie de route d’Orlando et de Daytona Beach, cette ville du comté de Marion a plus d’un tour dans son sac pour surprendre ses visiteurs avec son millier de fermes équines et sa forêt nationale aux sources d’eau translucides et aux agréables sentiers. Cap sur la Floride méconnue.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Berceau de champions

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Avec plus de 80 000 chevaux, 1100 fermes équines et un emploi sur cinq relié au domaine, le comté de Marion revendique le titre de capitale mondiale des chevaux.

Juste assez loin des parcs d’attractions à l’ambiance survoltée, des campings rangés et des plages bondées, Ocala promet une tout autre expérience floridienne. N’hésitez pas à aller vous perdre dans la région en parcourant les routes panoramiques traversant des acres et des acres de terrains clôturés foulés par des géniteurs de futurs champions équestres. Prenez la H-40 vers l’ouest en provenance de l’I-75 et tournez à gauche sur la 85e Avenue SW. Vous en aurez plein la vue.

Capitale mondiale des chevaux

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Plusieurs fermes sont ouvertes au public.

Avec plus de 80 000 chevaux (le tiers de la population de chevaux de la Floride), 1100 fermes équines et un emploi sur cinq relié au domaine, le comté de Marion se considère comme la capitale mondiale des chevaux. En 1956, le cheval Needles est devenu le premier champion du Derby du Kentucky à avoir été élevé en Floride, mettant du même coup le comté de Marion sur la carte de l’univers équestre. Vous pouvez observer de très près son trophée au Florida Thoroughbred Museum and Gallery, situé à Ocala.

Des fermes accessibles

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les pur-sang d’Hennessey : près de la moitié (46 %) des chevaux du comté de Marion sont des pur-sang. La ferme Hennessey Arabians est une pouponnière de chevaux arabes, reconnus pour leur beauté davantage que pour leurs capacités physiques.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les pur-sang d’Hennessey : les chevaux arabes de la ferme Hennessey accumulent les distinctions dans les concours d’agilité et de beauté. Les rubans bleus représentent la première place, les rouges, la deuxième et les jaunes, la troisième.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les pur-sang d’Hennessey : selon la guide de Farm Tours of Ocala, Karen Grimes, les poulains de Frank Hennessey sont parmi les plus recherchés et se vendent autour de 80 000 $, tandis que les œufs de ses juments se vendent autour de 30 000 $.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les pur-sang d’Hennessey : à la ferme Pleasant Acres, on peut observer des étalons ayant remporté des millions de dollars en carrière. Leur semence se vend de 2500 $ US à 7500 $ US en raison de leur pedigree convoité. Le poulain sur la photo, né trois jours plus tôt, a assurément un avenir prometteur.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Les pur-sang d’Hennessey : la Pleasant Acres Farm héberge un locataire de choix : le champion à la retraite Presious Passion. Le Royal Anthem a remporté plus de 2,6 millions en carrière. Sa façon imprévisible de courir a fait de lui un cheval exceptionnel, jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite en 2010. Depuis, il coule des jours heureux sous les magnifiques chênes de la Pleasant Acres Farm. 1 /5









De nombreuses fermes ouvrent leurs portes au public. Vous pouvez faire l’expérience par vous-même, ou encore opter pour une visite guidée dans l’une des fermes ou avec Farm Tours of Ocala, qui amène de petits groupes visiter trois endroits différents durant une matinée. « La demande en tourisme change. Les gens veulent participer, toucher, ressentir une expérience. C’est pourquoi nous leur offrons un accès privilégié aux fermes », explique Karen Grimes, fondatrice de Farm Tours of Ocala.

Les cavaliers d’Ocala

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE HITS Ocala Winter Circuit, qui combine spectacles et compétitions de sauts d’obstacles, est un évènement qui dure 10 semaines.

Pour voir des cavaliers en action, HITS Ocala Winter Circuit est un évènement de spectacles et de compétitions de sauts d’obstacles échelonnés sur 10 semaines. L’évènement annuel se tient cette année jusqu’au 22 mars 2020. Le site situé sur le U.S. Highway 27 est ouvert au public et l’admission générale est gratuite, sauf pour les compétitions « Grand Prix » du dimanche après-midi, pour lesquelles les billets sont de 10 $.

Randonnées en forêt

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Traversée par la Florida National Scenic Trail, l’Ocala National Forest offre à ses visiteurs des dizaines de kilomètres de sentiers plats, faciles à parcourir.

Les chevaux ne font pas à eux seuls la renommée d’Ocala, aussi connu pour son immense forêt protégée — la deuxième de la Floride en matière de superficie. Traversée par la Florida National Scenic Trail, l’Ocala National Forest offre à ses visiteurs des dizaines de kilomètres de sentiers plats, faciles à parcourir. De courtes randonnées, parfaites pour les jeunes enfants, débutent aux aires de récréation des quatre sources : Salt Springs, Silver Glen Springs, Juniper Springs et Alexander Springs.

Les frais de ce voyage ont été payés par Visit Florida et Explore Ocala, qui n’ont exercé aucun droit de regard sur le contenu du reportage.