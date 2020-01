Ocean City, l'îlot de sobriété du New Jersey

(Ocean City) Aucun des restaurants faisant face à l’Atlantique sur la promenade d’Ocean City ne propose d’alcool sur sa carte. Cette station balnéaire du New Jersey ne compte pas non plus un seul bar : cent ans après le début de la Prohibition, la ville, comme de nombreuses localités américaines, est toujours sèche.