Le déconfinement précoce attire les touristes à Savannah et Charleston

(Savannah) « Comme si le virus n’était jamais arrivé ici » : fatigués des mesures restrictives imposées dans leurs États, de plus en plus d’Américains vont changer d’air dans ceux qui ont déjà rouvert, comme la Géorgie et la Caroline du Sud, destinations privilégiées de ce nouveau tourisme de déconfinement.