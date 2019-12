Le nouveau New York à Hudson Yards

À New York, le développement est incessant. Non seulement les gratte-ciel sortent-ils de terre à un rythme étonnant, mais aussi de nouveaux quartiers font leur apparition. Avec son escalier monumental, son musée, ses tours de verre et ses multiples restaurants et boutiques, le quartier d’Hudson Yards attire les visiteurs par milliers depuis son ouverture, le printemps dernier. Un nouvel incontournable dans la Grosse Pomme.