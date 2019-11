Trucs et conseils pour une virée sans soucis à Sin City.

Jean Siag

La Presse

Billets de spectacles

Privilégiez les achats en ligne, en prévoyant un budget de 60 $ à 120 $ en moyenne par spectacle… exception faite des supervedettes comme Lady Gaga, où là, vous devrez allonger les billets… Pour vous guider dans vos choix de spectacles et avoir l’heure juste, consultez le Las Vegas Review.

Consultez le site du Las Vegas Review (en anglais) : https://www.reviewjournal.com/

Hôtels

Les hôtels de la Strip coûtent cher, mais la concurrence est tellement féroce qu’il y a une légère pression à la baisse (il faut tout de même prévoir un minimum de 130 $ la nuit). Par contre, attention aux frais d’administration, qui ne sont presque jamais annoncés et qui s’ajoutent au moment de payer la cuenta. Bonne nouvelle : les stationnements de la plupart des hôtels sont maintenant gratuits. Autre option : Downtown Las Vegas, qui se refait une beauté. Vous logerez à un prix beaucoup plus abordable.

Déplacements

PHOTO JEAN SIAG, LA PRESSE Downtown Las Vegas se refait une beauté depuis plusieurs mois pour attirer les touristes. Un des défis des autorités municipales : réduire le nombre d’itinérants dans les rues.

C’est en Uber que vous vous déplacerez le plus facilement et à moindre coût. Juste pour vous donner une idée : un taxi régulier vous coûtera environ 40 $ US de l’aéroport à la Strip (un trajet d’environ 15 minutes). En Uber, c’est environ 16 $ US. Une fois que vous êtes rendu, Uber demeure la meilleure option pour vous déplacer d’un endroit à un autre (les conducteurs arrivent en moins de cinq minutes !). Sinon, achetez-vous un daïquiri à la fraise et marchez.

Sport professionnel

De plus en plus de gens viennent à Vegas pour assister aux matchs de hockey des Golden Knights (en plein centre-ville !). On peut aussi voir en direct l’état d’avancement de la construction du stade qui accueillera dès l’an prochain la nouvelle équipe de football de Las Vegas, les Raiders, juste derrière le Mandalay Bay.

Consultez le site des Raiders (en anglais) : https://www.raiders.com/lasvegas/allegiant-stadium-live-cam

Restos

PHOTO FOURNIE PAR KIRVIN DOAK COMMUNICATIONS Le restaurant Rose. Rabbit. Lie. au Cosmopolitan a un menu terre et mer savoureux. Des petits ensembles jazz, soul s’y produisent aussi régulièrement.

Tous les hôtels-casinos ont leurs comptoirs, cafés ou chaînes, mais on retrouve de plus en plus de très bonnes tables (mais soyez prêt à en payer le prix…) Outre l’omniprésent Gordon Ramsay, qui possède entre autres le Pub & Grill au Caesars Palace, son Hell’s Kitchen (juste en face) et un resto au Paris Las Vegas (Gordon Ramsay Steak), mentionnons le chic Rose. Rabbit. Lie., au Cosmopolitan, le NoMad, au Park MGM, le japonais Mizumi ou le Picasso, au Bellagio.

Météo

L’automne est le moment idéal pour se rendre au Nevada. À la mi-novembre, il faisait en moyenne 24 °C, même si la température baissait à environ 6 ou 7 °C le soir. L’hiver, le temps est évidemment plus imprévisible. Un peu plus frais, un peu plus gris, avec de la pluie (parfois abondante) et même, depuis deux ans, des chutes de neige. En même temps, l’hiver est le temps par excellence pour sortir de Vegas et visiter les canyons sans cuire au soleil.