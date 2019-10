Plus de 20 milliards US ont été investis dans le projet immobilier Hudson Yards.

À New York, le développement est incessant. Non seulement les gratte-ciel sortent-ils de terre à un rythme étonnant, mais aussi de nouveaux quartiers font leur apparition. Avec son escalier monumental, son musée, ses tours de verre et ses multiples restaurants et boutiques, le quartier d’Hudson Yards attire les visiteurs par milliers depuis son ouverture, le printemps dernier. Un nouvel incontournable dans la Grosse Pomme.

Catherine Maisonneuve

Collaboration spéciale

Un nouveau quartier

Hudson Yards, ce n’est ni plus ni moins que le plus important projet immobilier privé de l’histoire des États-Unis : plus de 20 milliards US y ont été investis. Après des décennies de spéculations et plus de sept ans d’importants travaux, le nouveau quartier a été érigé sur une gare de triage encore en exploitation. C’est l’épicentre de l’importante transformation de l’ouest de Manhattan. Les travaux seront terminés en 2025.

Au bout du High Line

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS L’inauguration du High Line, en 2009, a redonné un second souffle à ce secteur longtemps oublié.

La portion la plus à l’ouest du quartier Midtown, en bordure du fleuve Hudson, était en pleine transformation depuis plusieurs années déjà. L’inauguration du High Line, en 2009, ce parc linéaire de 2,3 km construit sur d’anciennes voies ferrées surélevées, a redonné un second souffle à ce secteur longtemps oublié. Désormais, c’est dans l’ouest de Manhattan que l’on retrouve les attractions les plus branchées : le Chelsea Market, le Meatpacking District et, depuis quelques mois, le quartier Hudson Yards.

Que faire à Hudson Yards

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE La pièce maîtresse du quartier est bien sûr The Vessel (le Vaisseau), une structure interactive de 15 étages installée au centre de l’espace public.

La pièce maîtresse du quartier est bien sûr The Vessel (le Vaisseau), une structure interactive de 15 étages installée au centre de l’espace public, à la fois œuvre d’art et tour d’observation. On grimpe à son sommet en empruntant les 154 paliers d’escaliers (2500 marches) qui constituent son design unique. L’entrée y est gratuite, mais les réservations pour y accéder sont obligatoires. Le quartier accueille une autre structure au design audacieux : The Shed, un espace consacré à l’art où l’on retrouve deux galeries et une salle de spectacle.

Magasinage nouveau genre

PHOTO MARK LENNIHAN, ASSOCIATED PRESS Hudson Yards est aussi un quartier parfait pour le magasinage. Un centre commercial de sept étages surplombe la baie.

Hudson Yards est aussi un quartier parfait pour le magasinage. Un centre commercial de sept étages surplombe la baie. On y trouve des boutiques de luxe, des enseignes grand public et de nombreux concepts innovants comme The Conservatory, qui combine boutique à aire ouverte et salon de thé. Il y a aussi B8TA, un espace interactif où les clients sont invités à tester divers produits technologiques avant de les acheter. Finalement, entre deux séances de magasinage, on peut même prendre une douche et faire une sieste au 3DEN.

Une offre gastronomique à l’avant-garde

PHOTO TIRÉE DU SITE DU MERCADO L’un des restaurants du Mercado, la foire alimentaire espagnole

On mange extrêmement bien dans ce quartier qui propose également de nombreux et intéressants lieux de restauration, comme le Mercado Little Spain, qui pourrait être décrit comme une version espagnole de l’Eataly. Le lieu, imaginé par les chefs José Andrès, Albert et Ferran Adrià, est un espace où on peut déguster de nombreuses spécialités ibériques à l’un des divers comptoirs ou aux trois restaurants du Mercado. Aussi, le restaurant Milos y a inauguré son tout premier Milos Wine Bar, qui sert quelques-uns des plats signatures du populaire restaurant de haute cuisine grecque d’origine montréalaise en version « tapas » et offre une vaste sélection de vins grecs au verre.

Une offre hôtelière innovante

PHOTO TIRÉE DU SITE DU CROWNE PLAZA HY36 L’un des espaces communs du Crowne Plaza HY36

Parce que tout est « nouveau » à Hudson Yards, l’offre hôtelière est audacieuse. À titre d’exemple, le tout premier Equinox Hotel est un établissement de luxe qui mise sur le bien-être et la performance (normal, considérant qu’Equinox est d’abord et avant tout une collection de centres de mise en forme). Ultra-luxueux, l’Equinox Hotel propose une piscine extérieure, un spa haut de gamme et des chambres au design « bien-être ». Le Crowne Plaza HY36 se veut quant à lui un projet-pilote pour la marque hôtelière. Ici, le design dit « intelligent » et les plus récentes technologies se côtoient dans un hôtel brillamment conçu à prix concurrentiel.

