Ski alpin: quoi de neuf sur les pistes?

Nouvelles remontées

«Chez Bromont, montagne d'expériences, on connaît la plus grosse année d'investissement en 54 ans d'histoire», lance Charles Désourdy, président. Le plus grand changement concerne la remontée mécanique principale qui a été complètement reconstruite pour faire place à une version hybride avec deux lignes de remontée: l'une pour une télécabine huit places et l'autre pour une chaise débrayable pouvant accueillir six personnes. «Le taux d'embarquement passera ainsi de 2300 personnes à l'heure à 3200 personnes à l'heure. De plus, comme les gares d'embarquement sont plus longues, la chaise arrêtera moins souvent.» Quatre pistes principales ont aussi été redessinées et les parcs à neige, améliorés.

À la station Tremblant, c'est l'ancienne remontée Lowell-Thomas, sur le versant nord, qui a été changée pour un nouveau modèle quadruple à haute vitesse. Résultat: une amélioration de la capacité de remontée de 600 skieurs à l'heure. Le domaine skiable a aussi été agrandi de 90 acres avec l'ajout de cinq sous-bois et d'une nouvelle piste sur le versant nord et au Edge. Le chalet du sommet, le Grand Manitou, a aussi été agrandi; il compte désormais 400 places assises de plus.

Finalement, à Shawinigan, la station Vallée du Parc a dit adieu à son téléski double (T-bar) du versant est pour accueillir une nouvelle remontée quadruple fixe Doppelmayr.

Chalets rénovés

Il souffle un vent de changement sur Owl's Head! La station de Mansonville a changé de propriétaires début avril. La nouvelle administration a beaucoup investi: nouveaux canons à neige, pistes élargies aux profils modifiés, achat de deux nouvelles dameuses, mise à niveau des remontées mécaniques. Le changement le plus facilement perceptible concerne toutefois le chalet principal. «Il a été rénové à l'intérieur comme à l'extérieur pour optimiser notamment les aires de services», explique Étienne Meunier, directeur de l'expérience client ski et golf.

À Mont-Sainte-Anne, c'est le Chalet du sommet, situé près de la gare des télécabines, qui a profité d'une cure de jeunesse extérieure.