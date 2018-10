Escapade golf et couleurs en Outaouais

Château Montebello: histoire et confort

Le golf

Longtemps affilié à un club privé, The Seigniory Club, le parcours du club Montebello a été dessiné en 1929 par le réputé Stanley Thompson et reste aujourd'hui l'un des plus beaux du Québec.

Les allées serpentent dans la forêt avec des dénivellations spectaculaires qui offrent une vue superbe sur les Laurentides. Et comme chaque trou est relativement isolé, on peut apprécier le spectacle en paix.

L'hébergement

Après le golf, les installations du Château vous accueillent pour prolonger la détente, avec notamment une vaste piscine intérieure et un spa. L'établissement de bois rond, construit en 1930, a connu une histoire prestigieuse et on y a tenu plusieurs grands sommets internationaux.

Il règne toutefois autour du magnifique foyer de pierres, qui constitue le coeur du Château, une atmosphère chaleureuse et décontractée où l'on peut relaxer et récupérer après les efforts de la journée. Différentes options sont offertes pour les repas selon la journée de la semaine.

Les forfaits

Plusieurs forfaits de golf sont offerts au Château Montebello. À partir de 229 $ par nuit, on peut obtenir l'hébergement, une ronde de golf pour deux personnes incluant la voiturette et un crédit de 20 $ par personne au spa.

Il est aussi possible de combiner une ronde de golf et un souper gourmet au restaurant Aux Chantignoles à partir de 99 $ par personne.

www.fairmont.fr/montebello/golf/