Foire de l'horreur: Laval de l'épouvante

CHOISIR SA PEUR

Évasions à Québec

Attrait méconnu de Québec, le centre Morrin gagne d'autant plus à être visité en octobre quand l'ancienne prison du XVIIIe siècle, transformée en bibliothèque et centre d'histoire et de littérature, accueille non pas un, mais bien huit jeux d'évasion différents.

Halloween oblige, l'ambiance recréée dans le splendide édifice sera celle des films d'horreur avec, à la clé, la menace d'être enterré vivant ou d'avoir à se trancher le pied si l'on ne parvient pas à trouver le sésame pour s'échapper.

Les réservations sont obligatoires. On peut choisir alors la thématique du parcours à faire, en retenant que certains sont limités aux personnes de plus de 18 ans.

Tarif: 21,74 $ par parcours d'une heure

www.morrin.org