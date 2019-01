New York au temps des aubaines

Les premières envies d'évasion new-yorkaises apparaissent d'ordinaire à l'approche des longs week-ends printaniers. Pourtant, c'est en hiver - en janvier et en février, surtout - que le voyage peut coûter le moins cher. Et c'est particulièrement vrai cette année.

Il est aussi possible d'obtenir deux billets pour le prix d'un seul pour accéder à près de 60 attractions, musées ou visites guidées avec l'offre NYC Must-See Week: l'observatoire de l'Empire State Building, le musée Madame Tussauds, le Jardin botanique de New York ou la patinoire du Rockefeller Center sont de ce nombre.

La promotion NYC Broadway Week permet de profiter d'un forfait deux pour un sur certains spectacles de Broadway, dont The Book of Mormon, Come from Away, Lion King, Phantom of the Opera ou Wicked.

Enfin, dans le cadre de la NYC Restaurant Week, une tradition de près de 30 ans dans la Grosse Pomme, quelque 400 restaurants proposeront des menus à prix fixe: 26 $US pour un dîner deux services et 42 $US pour un souper trois services. L'offre n'est pas valide le samedi. Boissons, taxes et pourboires non inclus.

«C'est la première fois que ces trois promotions se chevauchent délibérément de la sorte», explique Britt Hijkoop, directrice des communications pour le marché international à l'organisme de marketing NYC & Company.

L'hébergement coûte aussi moins cher pendant la saison hivernale. NYC & Company estime que le prix moyen des nuitées est alors réduit de 28 %.

L'Office de tourisme de New York dispose d'un site internet en français pour informer les visiteurs des différentes promotions hivernales. On vous conseille toutefois, si possible, d'utiliser la version anglophone. La traduction a de toute évidence été confiée à un programme automatisé. C'est du charabia. Dommage.

Info: www.nycgo.com/nyc-winter-outing