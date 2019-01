Hotel Saranac: la renaissance d'un hôtel classique

Dans les années 20, une douzaine d'hôtels de luxe accueillaient les visiteurs à Saranac Lake. La petite ville était alors réputée pour le traitement de la tuberculose et les gens venaient de partout au monde pour respirer l'air frais des Adirondacks.

La médecine a évolué, les visiteurs ont déserté Saranac Lake et les hôtels ont tous fermé... sauf le plus prestigieux : l'Hotel Saranac. Inscrit au registre des bâtiments historiques, l'établissement était toutefois tombé en bien mauvais état, en 2013, quand il a été acheté par la société Roedel.

Une fermeture complète, un investissement de 35 millions et quatre années de travaux ont permis de ramener « Hot Sara » à un niveau digne de son glorieux passé, tout en donnant à l'hôtel les équipements modernes et confortables qu'exigent les touristes d'aujourd'hui.

Un an après son ouverture, l'Hotel Saranac est redevenu le coeur de la ville et les visiteurs découvrent ou retrouvent une façon de voyager qui n'est pas sans rappeler la belle époque.

Le hall original, au deuxième étage, s'inspire d'un palais florentin de la Renaissance, avec notamment de superbes boiseries peintes au plafond et un plancher de marbre richement orné. La salle de bal adjacente est décorée dans le même esprit et on devine qu'elle a dû accueillir de joyeuses célébrations.

Ce ne sont toutefois plus les mariages et les mondanités, mais bien le sport et le plein air qui attirent les touristes dans la région, juste à côté de Lake Placid et de ses installations olympiques. Le nouvel Hotel Saranac privilégie donc le confort et la détente et il n'est pas nécessaire d'adopter une tenue chic pour relaxer au Great Hall Bar ou devant le foyer au deuxième étage.

Les 108 chambres et suites ont été rénovées simplement mais avec goût, dans un esprit à la fois rustique et contemporain. Les boiseries sont à l'honneur et des affiches créées spécialement pour l'hôtel apportent un charme supplémentaire à la décoration.

Le restaurant Campfire Adirondack Grill est décoré dans le même esprit et on y sert des repas toute la journée. Les jeunes chefs sont toutefois créatifs et ils donnent aux plats relativement classiques du menu une touche digne d'établissements plus huppés.

L'hôtel dispose aussi d'un spa et d'un salon pour les soins du corps et des cheveux, de même que d'un petit gymnase. Juste à côté de la réception, la boutique Academy and Main offre une large sélection de produits typiques des Adirondacks et c'est bien difficile de résister à l'envie de rapporter quelques souvenirs.