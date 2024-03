Les communautés qui se trouvent sur le chemin de l’éclipse solaire du 8 avril prochain se préparent à recevoir de nombreux visiteurs. Au Québec, la région des Cantons-de-l’Est est particulièrement dynamique. Beaucoup plus au sud, au Texas, de petites villes comme Fredericksburg, Terrell et Sulphur Springs prennent également la chose au sérieux.

Pourquoi le Texas ?

« Les chances de beau temps y sont meilleures parce qu’ici, au Québec, la température peut être assez exécrable. Comme je suis un malade d’éclipses, je ne veux pas la rater », explique Philippe Moussette, président du club d’astronomie Vega de Cap-Rouge, qui sera au Texas pour l’évènement.

« Deuxièmement, au lieu de 3 minutes 30 secondes, je vais avoir 4 minutes 22 secondes d’éclipse totale. Et une autre chose est qu’il va probablement faire plus chaud au Texas qu’au Québec. »

IMAGE ASSOCIATED PRESS La trajectoire de l’éclipse totale du 8 avril 2024

Mais s’il fait beau, les Cantons-de-l’Est n’auront pas grand-chose à envier au Texas. Pratiquement toute la région se retrouvera dans la trajectoire de l’éclipse totale, une trajectoire qui touchera également la Montérégie et le sud de Montréal.

« Les résidants pourront observer l’éclipse à partir de leur cour, note Lysandre Michaud-Verreault, porte-parole de Tourisme Cantons-de-l’Est. Pour les visiteurs, il y a déjà de 40 à 50 sites d’observation répartis sur l’ensemble du territoire. En ce moment, on a une capacité d’accueil d’à peu près 50 000 personnes, mais on devrait se rendre à une capacité de 75 000 personnes. »

Tourisme Cantons-de-l’Est a préparé des guides pour les communautés qui veulent organiser des sites d’observation (prévoir du stationnement, des toilettes, etc.) et pour les propriétaires d’entreprises touristiques (promotion, formation du personnel, etc.)

PHOTO TIMOTHY D. EASLEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Éclipse totale au Kentucky en 2017

L’observation d’une éclipse totale peut générer d’importantes retombées économiques pour une communauté. En 2017, 1,6 million de personnes ont visité la Caroline du Sud pour observer une éclipse totale, laissant 269 millions US dans l’économie locale. On parle de retombées de 63,5 millions US pour le Wyoming et de 127 millions US pour le Nebraska. À elle seule, la petite ville d’Hopkinsville, au Kentucky, désignée par la NASA comme le point de plus grande totalité aux États-Unis, a engrangé des retombées de 30 millions US.

Tourisme Cantons-de-l’Est a travaillé avec l’ensemble de l’industrie pour coordonner les efforts afin d’attirer les visiteurs et de les faire séjourner plus longtemps dans la région.

« L’éclipse dure entre trois et quatre minutes, rappelle Mme Michaud-Verreault. Tant qu’à se déplacer, aussi bien en profiter pour visiter la région. »

Il s’agissait également de désengorger le secteur autour du mont Mégantic en créant d’autres pôles d’animation. Plusieurs retransmettront d’ailleurs en direct sur écran géant l’animation de l’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le mont Mégantic sera au cœur de la trajectoire de l’éclipse totale du 8 avril prochain.

L’évènement au parc du Mont-Mégantic est déjà complet, tout comme les randonnées guidées au mont Hereford. Les taux d’occupation varient entre 95 et 100 % pour l’hébergement autour du parc, dans le Haut-Saint-François, autour de Lac-Mégantic, à North Hatley et à Sherbrooke.

Il reste encore de la place à Magog et à Orford, où les taux d’occupation varient entre 40 et 70 %.

« Ce n’est pas encore complet, mais ça se remplit plus rapidement que les autres week-ends d’avril, commente Mme Michaud-Verreault. Il reste de la place à Bromont et à Granby. »

Tourisme Cantons-de-l’Est n’a pas oublié le secteur de la restauration.

« Il y a un très faible pourcentage des restaurants qui sont ouverts le lundi dans la région, surtout les restaurants plus touristiques ou plus gourmands, explique Mme Michaud-Verreault. On leur fait voir l’occasion d’affaires de rester ouvert ce lundi. L’éclipse se termine vers 16 h. Les gens voudront se restaurer. »

Et si les nuages prennent le dessus ?

« Ce sera possible d’observer l’éclipse beau temps mauvais temps, notamment avec la diffusion de l’émission de l’ASTROLab ou de celle de la NASA, affirme-t-elle. Même s’il y a un couvert nuageux, il n’aura pas la même opacité dans toute la région. »

Philippe Moussette et plusieurs autres astronomes amateurs ne courront pas de risque et prendront le chemin du Texas.

« Une éclipse totale, c’est un phénomène fou, soutient-il. Quand l’ombre arrive, il fait soudainement noir, ce n’est pas comme un coucher de soleil. C’est comme si on ferme la lumière. »

Il logera à Dallas et ira en banlieue, à Terrell ou à Kaufman, en fonction des conditions de dernière minute.

Avec l’exemple de l’achalandage lors de l’éclipse totale de 2017, les petites communautés se préparent. Fredericksburg, à une centaine de kilomètres de San Antonio, a élaboré un guide complet à l’intention des résidants, des entreprises et des visiteurs. On conseille notamment de faire le plein à l’avance, de prévoir toute la nourriture nécessaire pour le jour de l’éclipse et d’avoir de l’argent comptant. On s’attend à ce que les réseaux de téléphonie cellulaire soient surchargés : il pourrait être difficile d’utiliser une carte de crédit ou de débit dans certains commerces.

Et comme partout, il faut se procurer à l’avance des lunettes certifiées.

