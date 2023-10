Air Canada proposera désormais des livres audio et des balados d’Audible à bord.

La compagnie aérienne Air Canada est devenue pionnière en matière de divertissement : elle est le premier transporteur à proposer des productions originales Audible canadiennes à ses passagers.

La nouveauté sera offerte par l’intermédiaire du système de divertissement à bord, fort de livres audio et d’émissions balados, totalisant 160 heures de contenu, en français et en anglais.

Le catalogue, qui mise sur la variété et les productions nationales, propose par exemple Sidney Crosby : l’année recrue, Roudoudous en Laponie, Main basse sur le monde, Seven Truths, ou encore Women Talking. Il devrait s’étoffer au fil des années à venir.

Air Canada soigne ainsi son offre de divertissement, ayant doublé son contenu audiovisuel disponible depuis un an, en plus d’offrir gratuitement un service de messagerie texte aux membres Aéroplan dans ses appareils dotés du WiFi et la diffusion en direct de chaînes de télévision canadiennes.